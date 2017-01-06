Özersay'dan Müzakere Süreci Uyarısı

Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay Cenevre’de yapılacak Kıbrıs müzakerelerinde artık bir son noktaya ulaşılması gerektiğini ve sürecin daha fazla uzatılmaması gerektiğini vurguladı.

“Devlet ve hükümet başkanları gibi en üst düzey karar vericiler de madem ki orada olacak, o halde müzakerelerde karar alınmasını ve sürecin tamamlanmasını istiyoruz. Müzakereler yine uzatılırsa, bu sadece statükoya hizmet eder ve doğru değildir. Kimse bu aşamadan sonra ‘biz biraz daha düşünelim’ ya da ‘birilerine daha soralım’ diyememelidir, buna müsaade edilmemelidir” dedi.

Müzakerelerin yine sürüncemede bırakılması ve uzatılması durumunda kimsenin bu sürece ve süreci savunanlara inancı kalmayacağına dikkat çeken Özersay “49 yıl bu sorunun çözümü için fazlasıyla uzun bir süredir, Halkımızın beklentilerini karşılayacak dengeli ve adil bir çözüme ulaşılmasını istiyoruz. Uzatmaya dönük aksi bir yaklaşım sadece statükoya hizmet eder” dedi.

Bizler, Cenevre’de yapılacak müzakereleri ve Kıbrıs konferansını olumlu bulduğumuzu açıklamıştık. Neden? Çünkü 49 yıldır devam eden ve sonuçsuz kaldığı sürece toplumsal enerjimizi çalan müzakerelerin sonuç alıcı olmasını istiyoruz da ondan. Artık son aşamaya geçilmesini ve tüm başlıklar arasında tüm tarafların katılımıyla gerçek bir al-ver yapılmasının sonuç alabilmek için olmazsa olmaz olduğunu düşünüyoruz da ondan.

Özetle gelecek hafta Cenevre’de yapılacak toplantılarda VİRGÜL değil NOKTA konmalıdır. Bu süreç artık Cenevre’de bir SONUCA bağlanmalıdır ve müzakerelerin uzatılması, sonraki aylara yayılması gibi bir yaklaşıma Kıbrıs Türk tarafı kesinlikle müsaade etmemelidir.

Bunu istemenin somut nedenleri vardır:

1- Her şeyden önemlisi madem ki Cenevre toplantıları devlet ve hükümet başkanları gibi EN ÜST DÜZEY katılımla yapılacak, o zaman orada KARAR alınması mümkün ve gereklidir. Kimsenin “müsaadenizle ben bir ülkeme gideyim de birilerine danışayım” gibi bir bahane uydurması mümkün değildir ve uydurmaya ya da karar üretmeden kaçmaya kalkarsa da buna müsaade edilmemelidir. Bu kadar zamandan sonra, tüm aktörlerin en üst düzey karar vericileri de sonuca varamıyorsa o zaman sonuca varılamıyor olduğunun açık yüreklilikle kabulü ve ilanı gerekir.

2- Geçtiğimiz yıl başta sayın Akıncı tarafından olmak üzere defalarca “2016 yıl sonu çözüm”, “2017’ye sarkmamalı” saptaması yapıldı. Hal böyleyken şimdi 2017 yılının başına sarkmış olan bu “son aşama”yı yine bir “ara aşama”ya çevirip bir son nokta konulmazsa, yani müzakereler daha da uzatılırsa müzakere sürecine kimsenin güveni de, inancı da kalmaz. Üstelik bu durum Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da yıpranmasına neden olur.

3- Sonuç alıcı olmadan, ucu açık şekilde devam ettirilecek, yine uzatılacak müzakereler bu adadaki statükonun daha da bir kanıksanmasına neden olacaktır. 49 yıl sonra müzakereler yine bu ülkede ülke yönetimine dair yapılması gerekenleri ertelemenin bir BAHANESİ olmayı sürdürecektir.

Umut tacirliği yapanlar ile korku tacirliği yapanların beslendiği bu statükoda, müzakerelerin iç politikanın aracı olarak kullanılması, istismar edilmesi durumu devam ettirilecektir. İç sorunların çözülmesinde her başarısızlığa uğrayan veya vatandaşa verdiği sözü tutmayan, müzakerelere ve Kıbrıs sorunu bahanesine sarılmaya devam edecektir.

Peki Cenevre’de sonuç alınmalı, sürecin uzatılması tehlikesi bertaraf edilmeli uyarısını yapma ihtiyacını neden hissediyoruz? Çünkü;

1- Anastasiades geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalarda özetle Cenevre’ye katılmayı neden kabul ettiği sorulduğunda “suçlanmak istemediği” için kabul ettiğini söylemiş ve bu toplantıda talepleri karşılanmaz ve başarısızlık olursa bu kez Türkiye’nin sorumlu tutulabileceğini söylemiştir.

2- Dün itibariyle BM adına Eide ise bu sorun sadece Kıbrıslılara bağlı olsaydı, zaten şimdiye çözülürdü demiştir. Anastasiades’in söylediğine bir nevi zemin hazırlamıştır.

3- Ve son olarak Yunanistan asıl kaygı verici baklayı ağzından çıkarmışa benziyor. Yunan Dışişleri Bakanı: “Bir noktada müzakerelerin durması gerekse dahi bu bir felaket olmayacak, sonradan devam etmek için sadece sürecin bir parçası olacak…Görüşmelerde sadece erteleme ya da gecikme olabilir.” Ve ekliyor “biz Birleşmiş Milletlerden bu müzakerelerin UCU-AÇIK olacağı konusunda GÜVENCELER aldık”. Yunan Bakan bunun müzakerelerin durması durumunda çöktüğü anlamına değil, sadece daha sonra devam edebileceği anlamına geldiğini de vurguluyor.

Tekrar vurguluyorum: Bu kadar çaba ertesinde, 2016 ortak hedef şeklinde lanse edilmişken, en üst düzey karar vericiler Cenevre’de olacakken bu soruna bir NOKTA konulmalıdır. “İlerlemeler oldu, Kıbrıs’a dönüp devam edelim ya da birkaç ay ara verelim da devam ederiz” benzeri bir açıklama statükoya hizmet etmekten başka bir şeye yaramaz.





