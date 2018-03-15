Özersay’dan sonra Hristodulidis İtalya'da

Doğalgaz konusunda sıcak saatler yaşanıyor. Geçtiğimiz haftalarda Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın ENI Şirket Başkan Yardımcısı Pistelli ile görüşmesinin ardından Hristodulidis de Pistelli ile görüşmek için İtalya’ya gitti.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir süre önce Roma’da görüştüğü ENI Şirketi Başkan Yardımcısı Lapo Pistelli’yle bu kez de Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Hristodulides görüşecek.

Kıbrıs Rum Haber Ajansı’nın haberine göre Hristodulides Roma’da Pistelli’yle bir araya gelecek. Hatırlanacağı üzere Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay’ın ENI Şirket yetkilisiyle görüşmesi ana muhalefet partisi tarafından eleştirilmişti.

Roma’da gerçekleştirilecek olan görüşmenin gündeminde, Kıbrıs sorunu ve Türkiye’nin sözde Rum MEB’indeki faaliyetleri dolayısıyla şekillenen durumun olacağını yazan Fileleftheros gazetesi, devamla Hristodulidis’in dünkü Rum Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamalara yer verdi.



Gazeteye göre, “Esas görüşme konusunun Kıbrıs sorunu olacağını, fakat görüşme yapılmadan önce Genel Sekreter’e ne iletecek olduklarını söylemenin doğru olmadığını ve bu şekilde görüşmenin yapılması için sebep de olmayacağını” dile getiren Hristodulidis, görüşmede mevcut durum, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in buna olan yaklaşımının ve olayları nasıl yorumladıklarının ele alınacağını kaydetti.



ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’un görevinden alınması konusunda ise Hristodulidis, bunun önemli bir değişiklik olduğunu ve ABD’nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı A. Wess Mitchell’in Güney Kıbrıs’a yapacağı ziyarette, bu konunun da ele alınacağını belirtti.



Kıbrıs sorunuyla ilgili danışman atanması konusunda ise Hristodulidis, bunun şu an Genel Sekreteri meşgul eden bir konu olmadığını söyleyerek, Genel Sekreter’in ilk elden kendilerini bilgilendirmesini beklediklerini kaydetti.



Genel Sekreter’le görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki olası görüşmenin de ele alınıp alınmayacağının kendisine sorulması üzerine Hristodulidis, bunun da bir konu olduğunu, ancak Genel Sekreter’e duyulan saygıdan ötürü, görüşmede ne ele alınacağını kamuoyuna anlatmanın doğru olmayacağını yineledi.



Hristodulidis’in, BM’nin Roma’da gerçekleştirilecek olan iki toplantısına katılacağını anımsatan gazete, Hristodulidis’in buradaki temasları sırasında, İtalya, Mısır, Lübnan, Ürdün ve Malta Dışişleri Bakanları, aynı zamanda İtalyan ENI şirketi Başkan Yardımcısı Lapo Pistelli’yle bir araya geleceğini ifade etti.



Gazete Hristodulidis’in adaya yarın döneceğini ekledi.



Alithia gazetesinin haberine göre, Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu da, Guterres-Hristodulidis görüşmesiyle ilgili açıklamasında, “Rum kesiminin, Türk tarafının müzakere sürecini belirsizlikte bırakarak, durgunluğu muhafaza ederek ve çeşitli yöntemlerle, BM tarafından öngörülen çözüm mantığının tamamen dışında unsurlar ortaya koyarak, inisiyatif almasına izin veremeyeceğini düşündüğünü” söyledi.

TAK/KıbrısGazetesi