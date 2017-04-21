Özge Ulusoy ayrılığın ardından ne dedi? 21/04/2017 Ünlü manken biten ilişkisinin ardından arkadaşlarına dert yandı. Arzu-Ömer Sabancı çiftinin oğulları Hacı Sabancı ile manken Özge Ulusoy'un 2011'de başlayan aşkları bitti. Çift bu kararı karşılıklı konuşarak aldı. Özge Ulusoy'un arkadaşlarına 'Çok üzgünüm ama ilişkinin sonu yoktu. Evliliğe gitmeyecekti, aile kuramayacaktık. Bunu ikimiz de biliyorduk' dediği öğrenildi. Eski aşıklar birbirlerini sosyal medya hesaplarından silmezken, morali bozuk olan Hacı Sabancı ayrılığın ardından Amerika'ya gitti. (Posta)