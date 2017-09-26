Özge Ulusoy’dan kaçamak Arda Turan cevabı
Arda Turan'la aşk yaşadığı iddia edilen manken Özge Ulusoy, dün akşam Murat Boz'un konserinde görüntülendi. Özge Ulusoy'a Arda Turan sorulduğunda ise konuşmayacağım diyerek geçiştirdi.
26/09/2017
Geçen akşam Murat Boz konserinde objektiflere yakalanan Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen Arda Turan, sorularına cevap vermedi. Muhabirlerin ısrarına teslim olan Özge Ulusoy, sadece konuşmayacağım diyerek konuyu geçiştirdi. İddiaları inkar etmeyen Özge Ulusoy, kafalarda soru işareti bıraktı.