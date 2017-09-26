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Özge Ulusoy’dan kaçamak Arda Turan cevabı

Arda Turan'la aşk yaşadığı iddia edilen manken Özge Ulusoy, dün akşam Murat Boz'un konserinde görüntülendi. Özge Ulusoy'a Arda Turan sorulduğunda ise konuşmayacağım diyerek geçiştirdi.

26/09/2017

Özge Ulusoy’dan kaçamak Arda Turan cevabı
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Geçen akşam Murat Boz konserinde objektiflere yakalanan Özge Ulusoy, kendisine yöneltilen Arda Turan, sorularına cevap  vermedi. Muhabirlerin ısrarına teslim olan Özge Ulusoy, sadece konuşmayacağım diyerek konuyu geçiştirdi. İddiaları inkar etmeyen Özge Ulusoy, kafalarda soru işareti bıraktı.
 



TAGS: Özge Ulusoy, Arda Turan
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