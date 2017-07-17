Özgecan’ın katilini cezaevinde öldürene ağırlaştırılmış müebbet

11 Nisan 2016’da, Özgecan cinayetinden mahkum Ahmet Suphi Altındöken ile babası Necmittin Altındöken, cezaevinde kaldıkları koğuşta hükümlü Gültekin Alan’ın tabancalı saldırısına uğradı. Ahmet Suphi Altındöken öldü, babası yaralandı. Başlatılan soruşturma kapsamında Gültekin Alan, ona yardım ettiği iddiasıyla infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, silahı cezaevine soktuğu iddia edilen hükümlü Hüsamettin Bağlar ve eşi Gamze Bağlar, diğer tutuklular Ahmet Tekin Baykal ve Ferat Yüksel ile Serkan Akkoca hakkında Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ne dava açıldı. Mahkeme dosya içeriği ile ilgili yayın yasağı getirdi.



Adana 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasına tutuklu Gültekin Alan, tutuksuz sanıklar Ferat Yüksel, infaz koruma memuru Hacı Ahmet Özdoğan, Gamze Bağlar, Serkan Akkoca ile avukatları katıldı. Başka suçtan cezaevinde tutuklu bulunan sanıklar Ahmet Tekin Baykal ve Hüsamettin Bağlar ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) sistemi ile duruşmada hazır oldu. Öldürülen Ahmet Suphi Altındöken’in olayda yaralanan babası Necmettin Altındöken de hükümlü olduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya bağlandı. Sanık Gültekin Alan son savunmasında, şunları söyledi:

ÖLDÜRME KASTIYLA ATEŞ ETMEDİM

“Suç aleti silahı bir yıl önce tuvalette buldum ve bacak arasında sakladım. Silahın nasıl cezaevine sokulduğunu bilmiyorum. Olay günü halı sahaya çıkacağımız belli değildi. İnfaz koruma memuru daha sonra halı sahaya çıkacağımızı söyledi. Bu sırada infaz koruma memurları, Özgecan Aslan’ı öldüren ile babasının F Tipi Cezaevine getirildiğini ve hangi koğuşta kaldıklarını konuşurlarken duydum. O günler kafam dağınıktı. Özgecan Aslan’ın öldürülmesi rüyalarıma giriyordu. Benim de 2 kızım var. Görevli halı saha kapısını açtı. O sırada sinema perdesi gibi Özgecan Aslan ve kızlarımı gördüm. Halı sahaya girmedim, kendi kendime ‘Hadi ne bekliyorsun?’ diyerek saniyeler içinde karar verdim. Merdiven boşluğuna doğru ateş edip ölüm korkusu vermek istedim. Cezaevinde en büyük ceza birisine ölüm korkusu vermektir. Kaldıkları kapının mangalını açtım. Orta yaşlı biri mangala doğru geldi. Ahmet Suphi’nin babası olduğunu bilmiyordum. ‘Suphi’yi çağır, evrakı var’ dedim. ‘Suphi’ diye seslendi. Yukarı merdivenlerden inerek mazgalın önüne geldi. Diğer kişinin babası olduğunu bilseydim o anda ikisinin de kafasına sıkabilirdim. Ahmet Suphi ile karşı karşıya geldik. Namlunun ucu ona doğruydu. İsteseydim kafasına sıkardım. Ona ‘Özgecan Aslan’ın selamı var, geri çekil’ dedim. Geri geri kaçarken merdiven boşluğuna doğru gitti. 2 defa tetiğe bastım. Kurşunlardan biri sol göğsüne isabet etti. Öldürmek amacım olsaydı tabancamdaki diğer kurşunları da boşaltırdım. Hedef gözetmeden ateş ettim. Göz ucuyla içeri baktığımda bir kişinin kaçtığını gördüm. Ahmet Suphi sandım. Bir el ateş daha ettim. Oysa babasıymış. Tasarlayarak yapmadım. Biri bizi gözetliyor gibi her yerde kamera var, tasarlamam imkansız. 1 dakikada oldu bitti.”

Diğer sanıkların bu olayla ilgisinin bulunmadığını savunan Alan, sanıklardan Ahmet Tekin Baykal’ın kendisini azmettirdiği iddiasının doğru olmadığını savundu. Diğer sanıklar da olayla ilgilerinin bulunmadığını belirtip beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, Alan’ı ‘tasarlayarak adam öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti. Ayrıca, Alan’a ‘tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüsten’ 18 yıl, ‘hakaretten’ 1 yıl 4 ay, ‘yasak eşyaları cezaevine sokmak, 6136 Sayılı Yasaya Muhalefet’ suçlarından 6 yıl, ‘infaz koruma memurlarını hürriyetlerinden alıkoymadan’ da 4 yıl 5 ay 10 gün olmak üzere toplam 29 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası daha verildi.

Cezalarda indirim yapılmazken, diğer sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. DHA