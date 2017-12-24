Özgül, Antep’te harikalar yaratıyor
Türkiye’nin Gaziantep ilinde gerçekleşen yüzme yarışlarının ilk gününde Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu ferdi yüzücüsü Özgül Çetin, 2 dalda birinci olurken 3 ayrı dalda da KKTC yaş rekorlarını kırdı
24/12/2017
Türkiye’nin Gaziantep ilinde gerçekleşen yüzme yarışlarında kulaç atan Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu ferdi yüzücüsü Özgül Çetin harikalar yaratıyor.
Gaziantep Alleben kapalı yüzme havuzunda yapılan yarışların ilk gününde minik yüzücümüz 2 dalda birinci olarak KKTC yaş rekorlarını da kırdı.
Özgül, sabah seansında 200 metre karışıkta birinci olarak 02:58:45’lik derecesiyle KKTC 10 ve 11 yaş rekorlarını kırdı.
Minik yüzücü akşam seansında ise 100 metre kelebekte yine birinci gelerek 01:16:14’lük derecesiyle KKTC 10, 11 ve 12 yaş rekorlarının sahibi oldu.
Özgül ayrıca 100 metre kelebek yarışında alınan 50 metre kelebek rekor denemesinde de 35:13’lük derecesi ile KKTC 10 ve 11 yaş rekorlarını kırmayı başardı.
Başarılı yüzücü Özgül Çetin ve antrenörü Erdaş Uçaner ikinci gün yarışlarında da derece ve rekor bekliyor.
Okan KARADEMİR/Havadis