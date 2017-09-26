Özgür: Nefes borusunu tıkamaktan hayırlı sonuçlar umulmamalı

Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili (CTP) Birikim Özgür, müzakerelerdeki başarısızlığın ardından iki taraf arasında dalaş başladığını ve karşılıklı suçlamaları ekonominin siyaseti değil siyasetin ekonomiyi belirlediği birtakım kararların izlediğini belirterek bu gibi durumlarda yapılması gereken en son şeyin yangına körükle gitmek olduğunu savundu.

Özgür, “Siyasi tartışma ne kadar büyük olursa olsun kimse kimsenin nefes borusunu tıkamaktan hayırlı sonuçlar ummamalı” diyerek Kıbrıslı Rumların KKTC’ye turist gelmesini engelleyecek kararlara imza atmasının yanlış olduğunu söyledi.

Ekonomik işbirliği yönünde ciddi adımlar atılması gerektiğini kaydeden Özgür, “Su ve elektrik bunların başında geliyor. Kıbrıslı Rumlar bu olanakları görmeli, afallamalı ve işbirliğine daha açık bir tutum içerisine girmelidir. Yapıcılıktan uzak karşıt adımlar maalesef bu amacına hizmet etmiyor” dedi.

Birikim Özgür, şunları söyledi: “Müzakerelerdeki başarısızlığın ardından iki taraf arasında dalaş başladı. Karşılıklı suçlamaları ekonominin siyaseti değil siyasetin ekonomiyi belirlediği birtakım kararlar izliyor. Bu gibi durumlarda yapılması gereken en son şey yangına körükle gitmektir. Örneğin karayolu ile gelecek turistler için en az 3 gece konaklama koşulu ile 20 Euro teşvik uygulamasının sadece deneme amaçlı yürürlüğe girdiğini göz ardı etmememiz gerekiyor. Turizmimiz açısından bütün yumurtalar zaten aynı sepete konmuş değildi. Bu yıl üçüncü ülkelerden hava yolu ile turist akışında ciddi bir artış gözlemleniyor ki bu da güzel bir şey.

Karayolu ile gelecek turistlere ilişkin çıkarılan zorluklar aslında sadece Kıbrıslı Rumların Crans- Montana sonrasında çözümsüzlük koşulları için belirlemiş olduğu politikaları daha da yükselterek devam ettireceğinin bir göstergesi oluyor. Bir anlamda güneydeki yönetim yeni koşullarda sınanmış ve bir kez daha sınıfta kalmıştır. Türkiye batan Yunanistan’a turist gönderirken Kıbrıslı Rumlar bize gelecek turistleri engelliyor. Hangisi daha şık sizce? Siyasi tartışma ne kadar büyük olursa olsun kimse kimsenin nefes borusunu tıkamaktan hayırlı sonuçlar ummamalı.”