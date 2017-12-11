“Özgür Volkan”gazetesi yarından itibaren “Kıbrıs Manşet” ismiyle yayımlanacak

Özgür Volkan gazetesi, ismini Kıbrıs Manşet olarak değiştirme kararı aldığını duyurdu. Gazete, yarından itibaren yeni ismiyle yayımlanacak.

Kıbrıs Manşet Genel Yayın Yönetmeni Ziya Emir yaptığı yazılı açıklamada, Akdeniz Medya Grubu Başkanı Hüseyin Macit Yusuf’un, “Volkan Gazetesi’nin 2015’te ara verdiği yayınına çarşamba gününden itibaren devam edeceği” yönündeki açıklamasına atıfta bulunarak, “Bizler Ziya Emir Group bünyesinde faaliyet gösteren Özgür Volkan isimli gazetemizin ismini herhangi bir karışıklığa mahal vermemek adına, herhangi bir hukuki sürece gerek kalmaksızın Kıbrıs Manşet olarak değiştirme kararı almış bulunmaktayız.

Gazetemiz yarın itibarıyla Kıbrıs Manşet olarak yayınlanacaktır.” Dedi.

Yeniden yayınlarına devam etme kararı alan Volkan Gazetesine ve Akdeniz Medya Grubuna başarılar dileyen Ziya Emir, Kıbrıs Türk Halkının haklı davasının savunulmasında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte mücadeleye devam edecekleri taahhüdünü yineledi.

Ziya Emir, “Kıbrıs Türk Halkının haklı davasını savunmak, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri için yayın yapmak için yarından itibaren Kıbrıs Manşet olarak, basın meslek ilkelerine bağlı kalarak yayın yapacağımızı tüm kamuoyuna ilan ederiz.”ifadelerini kullandı.