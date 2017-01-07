Özgür'den Hükümete Zam Eleştirisi

CTP Milletvekili Maliye eski Bakanı Birikim Özgür, akaryakıta yapılan 20 kuruşluk zamı sosyal medya hesabından eleştirdi.



İşte Özgür'ün paylaşımı:

Akaryakıttaki 20 kuruşluk fahiş zam sadece petrol fiyatlarındaki oynamalarla açıklanamaz. Bu yalana sarılacak olanı alnından karışlamak lazım. Borçlanarak cari harcama yapma / maaş ödeme ve zamlarla açıkları kapatmaya çalışma devrine geri dönmüş bulunmaktayız. Üstelik hovardaca harcamalar nedeniyle Türkiye ile de mali konularda ilişkiler limoni. Ocak ayının 3. haftasında Türkiye ile imzalanması gereken 2017 Hibe Protokolü ile 2017 Kredi Protokolü'nün içeriği mali krizin derinliğini ve seyrini yorumlayabilmek bakımından oldukça kritik. Şimdilik söylenebilecek en net tespit şu olabilir: Eğer petrol ve döviz karşısında vatandaşı koruyacak politikalar uygulamak bir yana "düşene bir de sen vur" mantığına dayandırılmış politikalar devreye sokuluyorsa bunun tek sebebi reformcu siyasetin bir türlü ülkede iktidar olamayışı ve buna paralel olarak / bununla birlikte Türkiye hibe ve kredilerine ya ulaşamıyor oluşumuz ya da ulaşabildiğimiz kaynakları etkin ve verimli kullanamıyor oluşumuzdur.

Sabırla Türkiye ile iyi ilişkilerin de reformcu siyasetin de önemini anlatmaya devam edeceğiz. Zira aksini savunan ya da uygulayan anlayışların tek vaadi zamdır.