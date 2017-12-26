Havadis Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüseyin Ekmekçi, Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün konuşması gerektiğini ve banka hesaplarını açıklaması gerektiğini yazdı.

İŞTE O YAZI:

Bilsem ki bir kişi benim için kötü düşünür…

Onu tersine çevirmek için uğraşırım…

Eğer değerli bir insansa kendimi anlatırım.

Yok eğer, “ciğeri beş para etmezse…”

Uzaklaşırım, kasıt ararım.

Ama “ona inanan değerli insanlara” kendimi bir daha anlatırım.

E şimdi, günlerdir başbakanı tartışıyoruz…

Tık yok…

Banka hesapları resmi olarak sunuldu mahkemeye.

Başbakan Özgürgün ve eski eşi Dilek Karakuzu, “anlaşarak” ayrıldı…

250 bin Sterlin…

Girne ilçesindeki ev satılacak…

Bu para 1 Nisan 2018’e kadar Dilek hanıma ödenecek…

Sandık ki, “anlaştılar…”

Dilek Karakuzu’nun avukatı Boysan Boyra açıklama yaptı…

“Usandık artık baskılardan” diyor Boysan Boyra müvekkili adına…

“Ortaya saçılan banka hesapları ile ilgili yalan yok” diyor…

Kısacası…

“Boşanma anlaşmalı” ama…

Dilek Karakuzu’nun bu süreçte ortaya attığı iddialar geçerli…

Şişkin banka hesapları…

Yüksek meblağlı harcamalar…

Düzenli para yatan bir hesap…

“Taban UBP’den vazgeçmez ama…”

UBP içerisinde, yeni bir slogan var…

“UBP’liler UBP’den vazgeçmez… Ama başkanlarından vazgeçer…”

Tekrarlayıp duruyorlar bunu…

Sürekli olarak…

İrsen Küçük örneği veriliyor…

Ancak bir gerçek daha var…

UBP’liler, sürekli “kurultayda seçip, seçimde gönderen” konumuna mı düşecek?

İrsen Küçük ayıbı bir ömür UBP için sıkıntı olacak.

Ama bu sıkıntı, ilk olarak Özgürgün’ü mü vuracak?

Bu Özgürgün’e bağlı…

Tane tane açıklamalı

Hüseyin Özgürgün, kendisi için bu konuşulanlardan rahatsız olmalı…

Soyadı adına…

Ailesi adına…

Çocukları adına…

Anne babası adına…

Sonra da tabii ki kendisine inanan partilileri adına…

Tane tane…

Satır satır açıklamalı…

“3 milyon Sterlin benim emeklilik maaşım”deyen Derviş Eroğlu’na inandı bu toplum…

Düşünün…

Buna bile inandı.

Özgürgün 1 milyon Doları hayda hayda açıklar…

Gerçek neyse, bu dedikodularla değil…

Bizzat Özgürgün’ün kendisi tarafından açıklanmalı hem de…

“Anlaşarak ayrıldılar” cümlesi de Özgürgün için yeterli değil belli ki…

Çünkü,“Dilek Karakuzu konuşmaya devam edecek” belli ki…

Özgürgün sussa da Dilek hanım susmayacak…

Özgürün konuşsa, Dilek hanım daha çok konuşacak.

Zor…

Ama “susarak” geçiştirilecek iddialar değil bunlar.

Hüseyin Özgürgün’ü seven, “konuşun” diye telkinde bulunmalı…

“Susun” deyen, Özgürgün’e kötülük eder…

Net…

Bu konuda bir gazeteci olarak yeteri kadar kelam ettik sanrım.

Kendi adıma bu konuyu bir daha “yazmak zorunda kalmak” istemem…

Umarım…

Yazarken bile geriliyorum…