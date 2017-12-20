20 yıllık siyasi yaşamında Doğancı’da vatandaşın yüzünün bu denli güldüğünü ilk kez gördüğünü ve bölgenin bir insanı olarak bundan duyduğu mutluluğu anlatan Başbakan Özgürgün,” Daha güçlü bir iktidar daha güçlü bir yönetim ve size daha fazla hizmet ve projeler için sizden yeniden gönülden destek istiyorum. 7 Ocakta daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz… Size daha fazla hizmet sözü veriyoruz” diye konuştu.

Doğancı’da vatandaşa hitap eden Özgürgün şöyle konuştu; “Bu akşam sizlerle olmak memnuniyet duyuyorum. Bir buçuk yıllık kısa iktidar dönemimizde birkaç defa beni ziyarete geldiniz. Ben de köye ilk defa gelebildim. Ama daha önce ana muhalefet partisi iken gelmiş ve size bazı sözler vermiştik… Bu bölgeye biz farklı bakıyoruz. Sırf ben burada bu bölgede doğdum diye değil.. Sonuçta dedelerimizin, dayılarımın doğduğu büyüdüğü yerler burası ve bu nedenle de buranın sıkıntılarını çok iyi bildiğimi söylemiştim sizlere…”

“DOĞANCI BU GURURU EN ÇOK YAŞAYACAK BÖLGE OLACAK”

Başbakan Özgürgün bir buçuk yıllık kısa iktidarları döneminde özellikle üreticiye verdikleri değeri gösterdiklerini ifade ederek yapacak çok şeyleri olduğuna inanç belirtti.

Özgürgün şöyle konuştu; “Lefke ilçe oldu ve iki vekil meclise gidecek. Lefke ilçesinin en büyük yerleşim yeri olan doğancı bu gururu en çok yaşayacak bölge olacak bu anlamda da gururluyum. İlçe olmanın getirdiği başka ciddi getirilerde olacak; evet biraz bu zaman alacak ama olacak. Bir buçuk yıl içinde burada üretime de ne kadar değer verdiğimizi gösterdik. Üretici bu bölgede yüzü yıllardır gülmediği kadar da gülüyor. Hükümetin bütün borçlarını ödemesi üreticiye verdiğimiz değeri ortaya koydu ama en önemlisi ilk günden beri bir Türk köyü olan Doğancı üreticisinin yüzü gülüyor. Sizin yüzünüzün gülmesi demek bizim yüzümüzün gülmesi demek. Hep böyle kalın…İlk defa Doğancı’da insanımızın yüzünün bu kadar gülmesinden yılların bir siyasetçisi ve bu bölgenin insanı olarak çok mutluluk duyuyorum. Halk mutsuzsa biz de mutsuzuz…”

“DAHA GÜÇLÜ BİR İKTİDAR DAHA GÜÇLÜ BİR YÖNETİM VE PROJELER İÇİN…”

Başbakan sözlerini şöyle tamamladı; “Bölgenin gençliğine üreticisine sporcusuna daha fazla yapacağımız şeyler olabileceğini düşünüyorum; bunun için göreve yeniden talibiz. Daha güçlü bir iktidar daha güçlü bir yönetim ve size daha fazla hizmet ve projeler için. Sizden yeniden gönülden destek istiyorum.

7 Ocakta daha güçlü bir şekilde devam etmek istiyoruz… Size daha fazla hizmet sözü veriyoruz.”