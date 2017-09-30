Özgürgün: En çok kadın milletvekilini Meclis’e gönderme hedefindeyiz

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün,en çok kadın milletvekilini Meclis’e gönderme hedefinde olduklarını vurguladı.

Partisinin kadın kolları yetkilileriyle bir araya gelen Başbakan Özgürgün, kadınların bürokrasideki temsiliyetinin yarıdan fazla olduğunu; bunun siyasette de devamının önemli ve gerekli olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin tüm ilçelerdeki kadın kolları Lefkoşa’da biraraya geldi.

Ulusal Birlik Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen buluşmaya Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün de katıldı.

Etkinlikte, ilk olarak UBP Genel Sekreteri Dursun Oğuz selamlama konuşması yaptı.

‘Ulusal Birlik Partisi olmadan hem biz hem de KKTC kaybeder’ diyen Oğuz, yapılması gereken şeyin partililerin birbirine güvenmesi ve tek hedefe kilitlenmesi olduğunu vurguladı.

Etkinliğin gerçekleştirilmesinde öncülük eden Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün annesi Tangör Özgürgün de, Mayıs ayında tüm ilçeleri gezerek kadın kolları ile görüştüklerini belirterek, bu ziyaretlerde tüm ilçeler olarak biraraya gelme sözü verdiklerini hatırlattı.

Tangör Özgürgün tüm kadın kolları üyelerine etkinliğe katıldıkları için teşekkür etti.

Etkinlikte daha sonra 6 ilçenin kadın örgütlerinin başkanlarına çiçek takdim edildi.

Ardından UBP’nin bu dönem Meclis’tekitek kadın milletvekili İzlem Gürçağ bir konuşma yaptı.

Konuşmasında genel seçimlere çok kısa bir zaman kaldığına işaret eden Gürçağ, zamanı en iyi şekilde değerlendirmek gerektiğine dikkati çekti.

Kadının siyasette itici güç olduğunu da belirten Gürçağ ‘Emek verilerek aşılamayacak hiçbir şey yoktur’ diye konuştu.

Daha sonra Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün kadın kolları üyelerine hitap etti.

Özgürgün, sadece bir partinin değil bir ülkenin ayakta durmasını sağlayanın kadınlar olduğuna dikkati çekerek, kadınlar arasındaki birlikteliğin önemine işaret etti.

Başbakan Özgürgün, parti olarak kadınlara seçme ve seçilme hakkı aynı zamanda temsiliyeti sağladıklarını kaydederek,UBP’nin bu kararları Meclis’tede hayata geçireceklerini söyledi.

50 kişilik seçim listesinde en az 15 tane kadın olması zorunluluğu bulunduğuna da dikkati çeken Özgürgün, en çok kadın milletvekilini Meclis’e gönderme hedefinde olduklarını belirtti.

Özgürgün, kadınların bürokrasideki temsiliyetinin yarıdan fazla olduğunu ancak bunun siyasette de devamının önemli ve gerekli olduğunu söyledi.

Ulusal Birlik Partisi’nin Mecliste 22 milletvekiline ulaştığını belirten Özgürgün,partisinin daha seçime gitmeden birinci parti olduğunu ve hükümeti kurduklarını kaydetti.