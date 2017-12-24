Özgürgün: Gönyeli’deki coşku UBP’nin yükselişinin işaretidir

Buluşmaya Üçüncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da katıldı.

UBP’den yapılan açıklamaya göre, Gönyeli’de yapılan parti toplantılarının öteden beri miting havasında geçtiğine işaret eden Başbakan ve UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, parti tabanı, örgütü ve kadroları ile gurur duyduğunu söyledi.

Özgürgün, “UBP olarak göğsümüzü gere gere başımız dik, alnımız acık 1975’ten beri bu ülkenin hizmetindeyiz… UBP’nin bu ülkeye yapmış olduğu en büyük hizmet KKTC devletidir ve bu devlet sonsuza kadar yaşatılacaktır” dedi.

Gönyeli’deki coşkunun UBP’nin yükselişini gösterdiğini söyleyen Özgürgün, halkın yüzünü bugüne dek güldürdükleri gibi güldürmeye devam edeceklerini vurguladı.

“Halkımız bize güveniyor ve inanıyor. Bunu her yerde gözlemliyoruz” ifadelerini kullanan Özgürgün, UBP’nin hizmet etmek için, KKTC’yi ve tüm kesimleri ile halkını refaha ulaştırmak için iyi niyetle, güçlü projelerle çalıştığını ve çalışacağını söyledi.



Hüseyin Özgürgün “Üniversiteden turizme koyduğumuz tüm hedeflere gülenler başarılarımızı izlemeye devam edecek. 10 Bin dolar milli gelir hedefi koyduğumuzda da bize güldüler, mümkün değil, dediler. 15 Bin doları bulduk ve geçtik. Şimdi hedef 25 Bin dolar. Bunu da biz yapacağız” şeklinde konuştu.

Etkinlikte partililere hitap eden Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ise 7 Ocak’ta tek başına iktidar hedefine inanç belirttiği konuşmasında “sandıkta ve iktidarda biriz” dedi ve güçlü taban, güçlü idari kadro, bayrak ve millet sevgisi ile kapı kapı çalışmalarına devam edeceklerini vurguladı.

EROĞLU: “UBP SEVGİSİ BİR DENİZ DALGASI GİBİ BÜYÜYOR, YAYILIYOR…”

Etkinlikte konuşan Üçüncü Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da, UBP sevgisinin bir deniz dalgası gibi büyüdüğünü, yayıldığını ve bunun bunu ülke geneline yaymak için arı gibi çalışılması gerektiğini söyledi. Eroğlu, “Gönyeli seçmenine sahip çıkmak lazım. Kapısını çaldığımız zaman ismiyle hitap edebileceğimiz gün Gönyeli’de oyların yüzde sekseni bizimdir. Hedef iktidar ve bunun yolu sandıktan ve çalışmaktan geçiyor” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Eroğlu, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden asla vazgeçmeyeceklerini, bunu yıllardan beri söylediklerini ve söylemeye devam edeceklerini de hatırlattı.

Partililere hitap eden Eroğlu “Devletin temellerini sağlamlaştırmak için alt yapıyı düzeltmek ekonomiyi refaha eriştirmek ve her sektörde kalkınmayı sağlamamız lazım” diye konuştu.