Özgürgün, 'Görüşmelerde Karpaz’ın değerlendirilmesi dahi yapılamaz'

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dipkarpaz halkını ve Dipkarpaz’ı çok önemsediklerini ve önceliklerinin sorunların çözümü olduğunu, hükümet olarak bu yönde çalıştıklarını söyledi.

Başbakan Özgürgün, Ali Dağlı başkanlığındaki Dipkarpaz Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi heyetini kabul etti.

Heyeti kabulünde konuşan Başbakan Özgürgün, Dipkarpaz’ın kendileri için özel bir bölge olduğunu ifade ederek, Yerel Yönetim Dayanışma Komitesi girişimini desteklediğini, girişimin, sorunlara dikkat çekmek için farkındalık yarattığını kaydetti.

“Dipkarpaz halkını da, Dipkarpaz’ı da çok önemsiyoruz” diyen Başbakan Özgürgün, Kıbrıs görüşmelerinde Rum tarafının sürekli olarak Karpaz’ın Rumlara verilmesini istediğini ve Güzelyurt Karpaz’la ilgili haritalar yayımlandığını anımsatarak, bunun değerlendirmesinin dahi yapılmayacağını vurguladı.

Başbakan Özgürgün, “Bunun bahsinin dahi buralarda geçmesinin mümkün olmadığını, Karpaz’ın Türk yönetiminde olduğunu ve öyle de olmaya devam edeceğini, seçilmiş belediye başkanımız ve orada bulunan muhtarlarımız yönetiminde gayet de başarılı olduklarını ve öyle de devam edeceğini hep söyledik, bundan sonra da söylemeye devam edeceğiz. Rum tarafı Karpaz’ı isteyebilir ama bu bizim için hiçbir zaman değerlendirmeye dahi giren bir konu olmaz.”dedi.

Başbakan Özgürgün, önceliklerinin sorunların çözülmesi olduğunu ve bu yönde çalıştıklarını belirterek, oluşturulan sivil toplum girişimine ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Dipkarpaz Belediye Başkanı Suphi Coşkun da, Dipkarpaz’ın durumuyla ilgili bilgi aktardı.

Ülkedeki 28 belediye içinde ilk kez Dipkarpaz Belediyesi’nin çalışma komitesi kurduğunu ve deneyimli isimlerle, Dipkarpaz ve Kaleburnu için neler yapılabilir, sorunlar nasıl çözülür üzerinde çalıştıklarını kaydetti.