Özgürgün, Güzelyurt’taydı

Özgürgün burada yaptığı konuşmada, Güzelyurt’ta su projesi devreye girdiğinde bölgenin müzakere masasında verilecek bir yer olarak değil ülkenin yüz akı ve üretim merkezi haline geleceğini kaydetti.

Bölgenin yatırımcısına teşvik, esnafına destek, vatandaşına yerinde sağlık hizmeti verilmesini içeren ciddi projelerinin bulunduğunu anlatan Özgürgün, bunların bazılarına başlandığını, bazılarının ise bundan sonraki beş yıllık iktidarlarında gerçekleştireceklerini söyledi.