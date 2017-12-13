Özgürgün: İİT’da alınan Kudüs kararı ABD’ne yanıt niteliğinde

Özgürgün, ABD’nin attığı yanlış adımdan geri dönmesi gerektiğini kaydederek, İstanbul’daki zirvede alınan kararın da buna bir yanıt niteliğinde olduğunu söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, İstanbul’da yapılan zirvede Doğu Kudüs’ün Filistin’in başkenti ilan edilmesi kararını İhlas Haber Ajansı’na değerlendirdi. Özgürgün, kararın, Kudüs’ün ABD tarafından İsrail’in başkenti ilan edilmesine bir cevap niteliğinde olduğunu ifade etti.

Bunun çok basit bir fizik kuralı olduğunu kaydeden Başbakan, her etkiye bir tepkiyle karşılık verildiğini anımsattı.

ABD’nin bu girişimini; kural tanımayan, bölge barışını sağlamayan ve kan dökülmesine neden olacak bir adım olarak niteleyen Özgürgün,

İslam İşbirliği Teşkilatı’nın aldığı kararın da buna bir tepki olduğunu kaydetti.

Özgürgün, bölgede yaşanacak bir olumsuzluğun Kıbrıs’a, Ortadoğuya ve hatta dünya barışına tehdit olduğunu belirtti.

Bu girişimin ardından ABD’nin attığı yanlış adım ve kararından geri dönmesini dileyen Özgürgün, yaşananların, kan dökülmesine neden olacak boyutlara ulaşmamasını da temenni etti.