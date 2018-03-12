Özgürgün: İktidarda da muhalefette de tutarlı davranmak gerek

Ana muhalefet UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanı olabilmesi için Meclis İç Tüzüğü’nde yapılacak bir değişikliğe itirazları olmayacağını açıkladı ve “İç Tüzüğü değiştirip Angolemli’yi başkan yapacaksanız ona da itirazımız yok. UBP destek verecek. Açık çek…” dedi.

Özgürgün, siyasi partilerin iktidardayken de muhalefetteyken de tutarlı davranması gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’yla ilgili genel görüşmede Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın ardından ilk sözü UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün aldı.

Özgürgün, bütçenin büyük bölümünün bir önceki hükümet döneminden olduğu için rakamlar üzerinde çok bir şey söylemek istemediğini söyledi. Seçim sonrası kurulan hükümetin halk iradesinin ötesinde olduğunu savunan Özgürgün, Cumhurbaşkanı’nın “Bu hükümet UBP yüzünden kuruldu” derken onun da hükümetten umudu olmadığını gösterdiğini iddia etti.Özgürgün, “Birisi yüzünden bir hükümet kuruluyorsa, bu hükümette sorun vardır” diye konuştu.

Denk bütçeye destek vereceklerini, denk bütçe için katkıya hazır olduklarını ifade eden Özgürgün, “Bu anlayışı görürsek ülkenin mali yapısına katkı koyacağız. Bizim derdimiz KKTC’nin ve halkının iyi olmasıdır” dedi.

Hüseyin Özgürgün, kendilerinin iktidarda başka, muhalefette başka davranmadığını, ama esas sıkıntının bunu yapanlarda olduğunu söyledi.

Özgürgün, “Özümüz ve sözümüz bir olursa, halkın siyasete, iktidar-muhalefet ilişkilerine, devlete güveni artacaktır” diye konuştu.

Belediye yapısının temelden düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Hüseyin Özgürgün, UBP hükümeti döneminde bu konuda ciddi bir çalışma yapıldığını, bundan yararlanılabileceğini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, belediyelerle ilgili çalışmanın, başkanların bağımsız aday olmasıyla başlatılabileceğini belirterek, bunun getireceği yararlara değindi.

Özgürgün, belediyelerde mali sorunlar, kişisel başarısızlıklar olabileceğini ancak kökten düzelme için bunun yapılması gerektiğini kaydetti.

Muhalefetin konuşacağını, iktidarın ise iş yapması gerektiğini vurgulayan Özgürgün, ülke ve halkın menfaatleri doğrultusunda bir bütçe yılı olmasını diledi.

Özgürgün, hane halkı giderleri ödeneklerine işaret ederek, bunu sert şekilde eleştiren dünün muhalefetinin bugün bu kalemde artışa gitmesini yadırgadığını söyledi.

“İKTİDARDA DA MUHALEFETTE DE AYNI OLMAK GEREK”

Özgürgün, “İktidarda ve muhalefette aynı olmak gerekiyor. Ben olsaydım bu kadar eleştiri yapan, bu ödeneği kaldırırdım” dedi.

TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin Meclis Başkanlığı konusunda UBP’nin bir suçunun olmadığını belirten Özgürgün, “İç Tüzüğü değiştirip Angolemli’yi başkan yapacaksanız ona da itirazımız yok. UBP destek verecek. Açık çek…” ifadelerini kullandı.

Bakanlar Kurulu’nun DAÜ akademisyenlerinin siyaset yasağını kaldırmasına yönelik tüzük değişikliğine de işaret eden Özgürgün, bunun siyaseten tartışılabileceğini ancak hukukçuların yasak öncesi siyaset yapanların ne olacağı konusundaki görüşlerini sordu.

Özgürgün, hizmetin öznesinin devlet olduğunu belirterek, KKTC’nin ekonomik, sosyal ve her yönden ilerlemesi gerektiğini kaydetti.

Kıbrıs konusunda Güney Kıbrıs’ın ortak tavır içinde olduğunu belirten Özgürgün, “Hükümetin de Güney Kıbrıs’ta belirlenen ortak tavra, ortak tavırla cevap vermesi gerektiği düşüncesindeyim” dedi.

Kıbrıs konusunda Meclis’in ortak karar alabileceği konularda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın adım atmasını öneren Hüseyin Özgürgün, hükümet programına Kıbrıs konusunda bir şey yazılmadığına işaret etti ve Meclis’in ortak kararının Güney Kıbrıs’a ve dünyaya mesaj olacağını anlattı.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, “Hükümet programına en azından Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumu yüzünden görüşmelerin sonuçsuz kaldığını olsun yazmanız gerekirdi” diye konuştu.

“HÜKÜMETİN SİYASETİNİ KİM GÖTÜRECEK?”

Özgürgün, “Herkes kendi siyasetini götürecekse hükümetin siyasetini götürecek kimdir? Dışişleri Bakanı yurt dışı temaslarını partisi adına mı, hükümet adına mı yaptı?” diye sordu.

UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, iktidar doğru giderse muhalefet sadece eleştirir, olumlu eleştirir. Hükümet henüz yeni kuruldu, bazı kararlar alındı. 4’lü koalisyonun başında başbakan olmak çok zordur, Allah yardımcısı olsun. Olumlu hareketlerine destek vereceğiz. Oturur konuşursak öneriler de yapacağız” dedi.

Bir Başbakan’ın makam araçları da korumaları da olması gerektiğini belirten Özgürgün, ülkenin makamlarının önemli olduğunu, saygı duyulması gerektiğini söyledi.

Hüseyin Özgürgün, Anayasal kurumlardan Sayıştay’ın bütçesine geçmişte ret oyu verenlerin bugün niçin olumlu oy verdiğini sordu ve “İktidarda farklı muhalefette farklı davranmamak gerek. Bizim devlete saygımız var. Dün de evet dedik, bugün de…İktidarın da muhalefetin de anayasal kurumları koruması gerekir” diye konuştu.

Ülkenin bekasında polis ve yargının çok önemli olduğuna işaret eden UBP Genel Başkanı Özgürgün, bunun ardından da dış güvenlik ve ekonomik refahın geldiğini kaydetti.

Girne yolunun yılan hikayesine döndüğünü, ambulansların da zorlandığını belirten Özgürgün, halkın yol tamiri sırasında yaşadığı sıkıntılara işaret etti.

“Anavatan Türkiye olmadan bu topraklarda varlık sürdürmek mümkün değil” diyen Hüseyin Özgürgün, ülkede her şeyin düzgün olması isteniyorsa ilişkilerin iyi olması gerektiğini ve bu konunun da iktidarda başka muhalefette başka davranılmaması gerektiğini kaydetti.

Özgürgün’ün konuşması sırasında izleyici locasındakilerin alkışlaması üzerine, oturumu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre uyarıda bulundu.

Konuşmasını sürdüren Özgürgün, Başbakan’ın Türkiye ziyaretini olumlu bulduğunu da ifade etti.

Bizim derdimiz Kıbrıs Türk halkının refahı diyen Özgürgün, Erhürman’nın ve hükümetin bu doğrultuda attığı adımları olumlu değerlendireceklerini kaydetti. Özgürgün, Dışişleri, bakanlığının da desteklenmesi gerektiğini bu bakanlığın ülkenin “yüzgörümlüğü” olduğunu söyledi.

2008 yılından beri bakanlığa diplomat alınmadığını da işaret eden Özgürgün, Dışişleri bakanlığının ve temsilciliğin çok güçlü olması gerektiğini belirtti.

Özgürgün, Lefke’nin ilçe olarak gerekli altyapıya kavuşmasını da dile getirerek kendilerinin de bu konuda hükümete destek olacağını kaydetti.

Lefke’de bir tek belediye olduğunu, onun başkanının da CTP’den olduğunu belirterek, hizmetlerin ulaşmasının takipçisi olacaklarını ifade eden Özgürgün, Lefke-Güzelyurt yoluyla ilgili bir noktaya kadar gelinen çalışmalar yaptıklarını ancak sonuçlanması konusunda Ulaştırma Bakanlığı’na büyük görevler düştüğünü söyledi.

Ülkede, Ercan Havalimanı gibi önemli yatırımların da tamamlanmasının önemine değinen Özgürgün, yarın görüşülecek Cumhurbaşkanlığı bütçesinde söz almayacağını o nedenle bugün konuya gireceğini kaydetti.

Özgürgün, “Cumhurbaşkanının 4’lü hükümetin Özgürgün sayesinde olduğunu söylediğini” anımsatarak, “Bizim yaşadığımız sıkıntılar ortadadır” dedi.

Özgürgün, Cumhurbaşkanı’nın iç siyasette rol aldığını ve kendisinden böyle bir tavır beklemediklerini kaydederek, “Cumhurbaşkanı’nın iç siyaset ve kendileriyle ilişkilerinde muhabbetin hep eksik olduğunu” belirtti.

Cumhurbaşkanı’nın haritayı geri aldığını açıkladığında kendilerinin “nasıl aldınız, şifreyi mi verdiler’ gibi söylemlerin Cumhurbaşkanını kızdırdığını dile getiren Özgürgün, ana muhalefet olarak dün olduğu gibi bugünde saygılarını koruyacaklarını söyledi.

Özgürgün, yaptıkları eleştirilerin şahsa değil makama olduğunu, icraatı hedef aldıklarını ancak “Cumhurbaşkanı sözcüsünün kendi şahsına yönelik açıklamalar yaptığını” söyledi.

Önceki hükümetle cumhurbaşkanı arasında yaşanan sıkıntıların bundan sonra devam etmeyeceğine inandığını belirten

Özgürgün, bunun yaşanmış olan sıkıntıların sebebinin kendileri olmadığını yineledi.

Özgürgün, UBP’nin hükümete kara muhalefet anlayışıyla yaklaşmayacağını, UBP’nin icraatları yakından takip ederek gerektiğinde de takdirini göstereceğini vurguladı.