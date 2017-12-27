Özgürgün: İskele seçmenine çok güveniyorum

Ulusal Birlik Partisi (UBP) milletvekili adayları İskele’yi ziyaret etti.

UBP’den verilen bilgiye göre, esnafla görüşen adaylar UBP’nin seçim manifestosu anlattı, soruları yanıtladı.

Adaylar, yeni dönemde esnaf ve küçük- orta ölçekli işletmelere verilmesi planlanan teşvik ve desteklerle ilgili bilgi verdi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün partililer ve esnafla sohbet ettiği İskele ziyaretinde UBP İskele İlçe Başkanlığı’nda seçim çalışmalarını değerlendirdi.

Özgürgün, “Her dönem UBP’ye büyük destek veren İskele ilçesi seçmenine bu sefer de çok güveniyorum” dedi.

Hüseyin Özgürgün, UBP’nin tek başına iktidar olması yolunda İskele ilçesine büyük iş düştüğünü söyledi.