Alayköy’lülere hitap eden Özgürgün, UBP’nin her dönemde Alayköy’de birinci parti çıktığını hatırlatarak “bu seçimde de Alayköy’de birinci parti çıkacağız sonraki seçimde de… Bundan kuşkumuz yok” dedi.

Alayköy’de bir çok toplantılar yaptıklarını hatırlatan Genel Başkan Özgürgün, UBP olarak çiftçiye, hayvancıya memura, emekliye götürülen hizmetlerden Alayköy’lülerin de yararlandığını ve bunun farkında olduklarından şüphesi olmadığını söyledi.

Hüseyin Özgürgün, “Çünkü biz hizmeti halkımız için yapıyoruz. UBP olarak bir buçuk yıl önce koskoca bir enkaz aldık ve her kesime ve kuruma el atarak bir yere getirdik. Hizmete devam edeceğiz” dedi.

Devletin üzerinde kurulan toprakların kimseye verilemeyeceğini, UBP olarak ülkenin her bölgesine hizmet götürmeye devam edeceklerini özellikle vurgulayan Özgürgün, “kalkındırmaya ve yatırıma devam edeceğiz. Bu ancak UBP ile olur ve bundan sonra da böyle olacak” diye konuştu.

Kıbrıs sorunu bağlamında yolun altındaki toprak verilecek diyerek yola çıkanların bazı yerlere hizmet getirmeyi düşünmediğini bile kaydeden Özgürgün “sizleri ihmal ettiler. Biz hiçbir noktayı ayırmadan hep aynı hizmeti götürdük. Bizim için ülkemizin her karış toprağı değerlidir. Alayköy de Mesarya da Güzelyurt da… Bizim için KKTC’nin tüm toprakları birdir bütündür ve hizmete layıktır” ifadelerini kullandı.