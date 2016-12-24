Özgürgün öğrencilerin sağlık durumları hakkında bilgi aldı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Girne-Değirmenlik Dağyolunda 29 Kasım’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan ve tedavileri Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde devam eden öğrenciler, Doğukan Hüryaşar, Kamil Beşeri ve Havva Kaymakamtorunları’nı yeniden ziyaret ederek, sağlık durumları hakkında bilgi aldı.

Başbakan Özgürgün, aynı kazada yaralanan ve tedavisi süren Ferah Mutluel, ziyaret sırasında uyuyor olduğu için rahatsız etmemek için odasına girmeyerek yakınları ile görüştü.



