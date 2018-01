Özgürgün: Siyaseti öğrenemediler

TEVESSÜL ETMEM: Başbakan Hüseyin Özgürgün, boşanma sürecinde ortaya çıkan banka hesaplarını eleştiren CTP ve HP liderlerine “tecrübesiz” dedi. Başbakan Havadis’in bu yöndeki sorularına, “benim stratejim polemik üzerine değil. UBP’liler de hakkımız da benim yanlışa tevessül etmeyeceğimi biliyor” dedi

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyetçi, Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Halkın Partisi lideri Kudret Özersay’ın Ulusal Birlik Partisi’nden gerek banka dekontları konusunda gerekse hükümet dönemindeki icraatlarından hesap soracaklarını ifade ederek UBP ile koalisyon kurmayacaklarını ifade etmesini “siyaseti öğrenemediler” diyerek eleştirdi.

Özgürgün, seçim öncesinde hiçbir partinin bu söylemlerde bulunmaması gerektiğini kaydederek halkı farklı bir algıya itmenin riskli olacağını söyledi.

Havadis’in “Mahkeme sürecinde ortaya çıkan banka dekontları konusunda bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadınız. Ciddi bir sabırla da cevap vermekten kaçınıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Bu konuda ciddi eleştiriler mevcut. Bu suskunluğu sürdürecek misiniz?” sorusuna ise Özgürgün: Ben siyasette çok konuşmakla bir şey olacağını düşünmüyorum. Siyaset halkın önünde yapılır her şey oradadır. Korkusu, çekincesi, saklayacağı bir şeyi olan kimse siyaset yapamaz. Ben çok rahat olduğumuz ve halktan bir şey saklamadığım için böyle provokasyonlarla iş yapmadığım için çok rahat bir şekilde izledim” dedi.

Başbakan ve Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, seçime 3 gün kala Havadis Gazetesi Haber Editörü Bertuğ Topal’ın sorularını yanıtladı.

Soru: 7 Ocak erken genel seçimleri için son üç güne girmiş bulunuyoruz. Son dönemece girilirken seçim çalışmaları nasıl ilerliyor?

Özgürgün: Çalışmalar umduğumuzun üzerinde gidiyor. Beklentilerin çok üzerindeyiz. Bize gelen bilgiler beklentilerimizin de üzerinde bir netice alacağımızı gösteriyor. Bu da bize memnuniyet veriyor. Çalışmalarımızı biz hep bu amaçla başlattık ve sürdürdük. İyi bir netice alma hedefimiz vardı bunun da sebebi dokuz ay kala niye erken seçimi de istedik. Sırf daha güçlü bir hükümetle daha hızlı karar alabilecek, daha hızlı hizmet verebilecek bir hükümetin oluşmasıdır hedefimiz. Bunun da olabileceğini görmekten mutluluk duyuyorum. Çünkü bir sıkıntı olmadan Ağustos ayına kadar devam edebilirdik. Ama hızlı karar alma, koalisyon süreci ve meclisteki yapının sürekli sıkıntı yaratması bize bu sürecin daha fazla götürülmeden daha güçlü ve halkın sonuçta sandıkta vereceği doğru bir kararla güçlü bir hükümetle devam edilmesi için yola çıkmıştık. Gelinen noktada son birkaç günü kala bizim beklediğimizin de üzerinde bir ilgi ile karşılaştık. Bu bize daha büyük bir sorumluluk yüklüyor. Daha büyük bir sorumluluk altına gireceğimiz görüyoruz. Talep ettiğimiz tek başına iktidar hedefimiz sandıktan çıkarsa sorumluluk da bir kadar büyük olur. Koalisyonlarda kaçamak yapmak kolaydır, ortak yapmıyor demek kolaydır, bunu herkes yapabilir ama biz bunu seçmiyoruz diyoruz ki sandıktan bir muhatap çıksın ve bu muhataba halk gerektiğinde hesap sorsun. Kaçacak bir yeri olmasın. Aslında bizim istediğimiz daha büyük bir sorumluluktur. Ama sonuçta halk yararına daha iyi bir şeyler için de iktidarları alanlar çok daha fazla çalışması gerekecektir. Biz seçimlerin demokratik, şeffaf olacağına hiç şüphemiz yok. Halkımız sandıktan en doğru kararı çıkaracaktır, hepimiz de buna saygılı olacağız.

Soru: Mahkeme sürecinde ortaya çıkan banka dekontları konusunda bugüne kadar hiçbir açıklama yapmadınız. Ciddi bir sabırla da cevap vermekten kaçınıyorsunuz. Bunun sebebi nedir? Bu konuda ciddi eleştiriler mevcut. Bu suskunluğu sürdürecek misiniz?

Özgürgün: Ben siyasette çok konuşmakla bir şey olacağını düşünmüyorum. Siyaset halkın önünde yapılır her şey oradadır. Korkusu, çekincesi, saklayacağı bir şeyi olan kimse siyaset yapamaz. Ben çok rahat olduğumuz ve halktan bir şey saklamadığım için böyle provokasyonlarla iş yapmadığım için çok rahat bir şekilde izledim. Her iddiaya cevap verecek olsam, her iddiayı ciddiye alacak olsam siyasette buralara gelmek mümkün olmaz. Siyasette tabii ki iddialar yapılır, suçlamalar yapılır bunların hepsi vardır. Ama benim üslubumda bir değişiklik olmaz. Sporculuk hayatımı bilenler bilir sahadaki her türlü duruma rağmen sakin olduğumu bilir. Bu yapım siyasette de var. Her türlü suçlama ve karalamaya karşı, belki doğru ithamlar da olacaktır ama doğru bulduğuma ve algıladığıma cevap veririm. Ama her şeye cevap vermek, her şeye yetişmeye çalışmak işimizi yapamaz duruma getirir bizi. Devletin tepesinde sorumlu kişi olarak ben sakin kalmam gerekiyor.

Soru: Hem CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman hem de Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay gerek mahkeme sürecinde ortaya çıkan banka dekontları gerekse diğer konularda UBP’den hesap soracaklarını ifade ederek UBP ile asla koalisyon kurmayacaklarını söyledi. Sizin buna cevabınız nedir?

Özgürgün: Ben çok siyaseti öğrenmediklerini, öğrenemediklerini düşünüyorum. Daha genç arkadaşlarım. Birisi daha 3-4 yıllık milletvekili, diğeri daha olmadı. Ben 20 yıldır milletvekiliyim böyle bir şeyi söylemeyi ben hiçbir zaman doğru bulmadım çünkü siyaset halka hizmet için görev talep etmedir. Bir parti neden kurulur? Önce halka bir şeyler söylersin. Sonra halktan sorumluluk alırsın. Sonra da hizmet verirsin. Bu da iktidarla olur. Muhalefetle de olur tabii de sonuçta partilerin hedefi iktidardır. Ortam belli Ulusal Birlik Partisi birinci parti çıkacak, bu net. Herkes söylüyor. Tek başına iktidara gidebilecek potansiyeli var. “Ben UBP ile kurmam” dediğiniz zaman o zaman ne ile kuracağınızı sorarlar. “Ben 4’lü koalisyon yapacağım” diyebilirler. 4’lü veya 3’lü koalisyonu biz denedik ve çok zor şartlarda sıkıntı çektik. Siz 26-27 ile 3 parti yine geleceksiniz ve bana göre kendileri için de çok şanssız ve talihsiz bir yapı ile ülkeyi yönetmeye çalışacaklar. Yönetemeyecekler çok da sıkıntı yaşayacaklar. O zaman işte siyaseti öyle öğrenirlerse bu defa siyasi hayatları başlamadan bitecek. Onun için ben şunu net söylüyorum. Sandıktan bir netice çıkar teammüller birinci partinin hükümeti kurması yönündedir eğer koalisyonsa bu. Ama hiç kimse hiçbir parti “ben şununla kurmam, bununla kurmam” dememesi gerek. Halk size ne mesajı verirse onu alıp o mesaja göre hükümeti kurup hizmet etmeni bekler. Siyaset de hizmet olduğuna göre o sandıktan çıkan neticeyi doğru okuyup gereken kararı o zaman almamız lazım.

Peşinen bunu söylerseniz iki şey demektir bu: Ya UBP’yi tek başına iktidara getirin biz istemeyiz demektir. Ya da UBP’yi tamamen aşağıya çekin biz 3’ümüz kuracağız demektir. Bu mesajı halk nasıl alacak bu büyük bir risktir. Halk o zaman başka bir karar verirse ne yapacaksınız. “Yok ben oynamam, çekildim” mi diyeceksiniz. Bu düşünce aslında halkın vereceği kararı da saygıyla karşılamıyorumun bir ifadesidir. Bu söylemleri bence siyaseti henüz daha iyi öğrenmediklerini gösteriyor.

Soru: 6 ilçede miting yapan tek parti olarak siz görünüyorsunuz. İzleniminiz ve halktan gelen destek nasıl?

Özgürgün: Bizde bu noktada ciddi bir enerji var. Lefke’den başladık. Küçük ilçeden büyük ilçeye doğru gidiyoruz. En küçük ilçede bir her taraf doldu taştı. İskele’de yaptık. Bu akşam Girne’deyiz. Aynı coşku ve heyecanı oralarda da bekliyoruz. Bütün ilçelerde aynı coşku ve heyecan ile mitinglerimizi yapabilecek potansiyeli kendimizde görüyoruz. Diğer partiler belki bunu göremediği için gitmiyor veya yapamıyor çünkü o coşkuyu o bölgede yakalayamazsanız algı iyi olmaz. Bu bir taraftan bakıldığında ciddi bir de cesarettir. Bu algıyı oluşturamazsanız ciddi sıkıntı yaşarsınız. Ulusal Birlik Partisi’nde böyle bir sıkıntı yok. Ciddi bir potansiyel yakaladık. Gittik sonra bunun daha da artacağını görüyorum. Cumartesi günü de bu tavan yapacak.

Soru: UBP’nin koalisyonda kırmızıçizgileri nelerdir? Kurulacak hükümette bu olmazsa olmazdır dediğiniz bir kriter var mı?

Özgürgün: Bizim kırmızıçizgimiz halka hizmet edecek bir hükümettir. Edemeyeceğimiz bir hükümetten zaten vazgeçtik. 9 ay önce edemeyeceğimizi gördüğümüz bir hükümetten vazgeçtik zaten. 9 ay daha gidebilirdik. Otururdum ama sıkıntı çekeceğimi hissettim. Daha iyi hizmet daha iyi projeler için halka soralım dedik. Aynı şekilde kırmızıçizgimiz hizmeti verebilecek en hızlı en çabuk hükümet nasılsa o kırmızıçizgimiz olur. Sandığı sorgulamayız. “Ben onunla kurarım bununla kurarım” demeyiz. Biz bütün partilerle de çalıştık. Kim nerede hata yaptı hepsi belli. CTP ile kurduk sıkıntı çektik, DP ile de kurduk sıkıntı çekmedik yürüdük. Daha önce TKP ile koalisyon kurdu UBP. Her parti ile hükümet etmiş bir partiyiz. Nerede ne sıkıntı olacağını biliyoruz. Amaç ülkeye hizmet ise bu sıkıntıların aşılabileceğini de biliyoruz. Ama aşılamadığı noktada da o hükümeti sürdürmenin manası kalmaz. Halka en iyi hizmeti verebileceğimiz hükümeti kuracağız. Tek başına iktidar hedefimizdir ama koalisyon çıktığı takdirde de bunu değerlendireceğiz.

Soru: Gezi ve ziyaretlerinizde birçok icraat vadediyorsunuz? Bunların birçoğu yatırım ve projeler. Bunların kaynağı hazır mı bu konuda bir çalışma yapıldı mı?

Özgürgün: Bizim bütün projelerimizin arkası sağlamdır. Ulusal Birlik Partisi tüm yapılan projeleri başaran hepsini tamamlayan partidir. Halkımız bir projeyi ortaya koyduğumuzda yapabileceğimizi biliyor. Üniversiteleri de kürarız, turizmin altyapısını da kurarız. Teşviklendirmeyi de yaparız. Tarımın da hayvancının da bugünkü altyapısını kurduk. Türkiye’den suyu getirdik, elektriği getireceğiz. Sanayi bölgelerini kurduk, maliyeyi de düzelttik. Ödemeler dengesini artıya geçirdik. Dediklerini yapmış bir Ulusal Birlik Partisi’ne güven var. Bu güveni devam ettirebilecek projeleri yapmak için halktan onay istiyoruz. Hayaldir denilenleri yapmış bir partidir UBP.

