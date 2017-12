Özgürgün: UBP, KKTC’nin,bugünün ve geleceğin güvencesidir

2018 Erken Genel Seçimleri’nde Cumhuriyet Meclisi’ne girmek için yarışacak 50 kişilik Milletvekili adayı kadrosunun halka takdim edildiği Büyük Buluşma Lefkoşa Atatürk Spor Salonunda gerçekleşti. Binlerce partilinin kitlenin katıldığı etkinlikte büyük coşku yaşandı.



‘Partimiz bir yolumuz bir’ , ‘Halka hizmet yolunda biriz’ ve ‘Tek hedef var, tek başına iktidar’ sloganlarının salonun duvarlarını süslediği UBP Büyük Buluşma’sında, partinin propaganda filmi ve aday tanıtım filmleri de gösterildi.



SEÇİM ŞARKISI TAM NOT ALDI



Filmlerin ardından Ulusal Birlik Partisi’nin 2018 seçim şarkısı eşliğinde salonda büyük bir coşku yaşandı. Sözlerini Özdemir Tokel’in yazdığı, Kazım Özalp ile Ahmet Cemgünal’in bestesini yaptığı ve Muhittin Yangın’ın seslendirdiği ‘Tek Başına İktidar’ temalı şarkı büyük beğeni topladı.



Etkinliğe UBP Onursal Başkanı, 3’ncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu eşi Meral Eroğlu ile birlikte katıldı ve bir de konuşma yaptı.



EROĞLU: UBP İKTİDAR OLMAK MECBURİYETİNDEDİR



3’ncü Cumhurbaşkanı ve Ulusal Birlik Partisi Onursal Başkanı Dr. Derviş Eroğlu konuşmasını yapmak üzere sahneye çıktı ve tüm partililere sandıklar açılıncaya yorulmadan çalışmaya ve sandıkları doldurarak tek başına iktidar olma hedefi için yorulmadan çalışmaya davet etti.



‘Sizleri çok özlemiştim’ diyerek binlerce UBP’liye seslenen Eroğlu, ‘1976 yılından 2010 yılına kadar birçok başarılara ve zaferlere birlikte imza attık. Şimdi de yeni bir zafere ulaşmanın arifesindeyiz. Dargınlık olmaz kırgınlık olmaz herkes tek yumruk olarak partimizi tek başına iktidara taşımak boynumuzun borcudur’ dedi.

2018 Seçim Marşını çok beğendiğini ifade eden Eroğlu bu şarkının 2018 seçimlerinde UBP’ye zafer getireceğine inandığını ifade etti.



‘UBP iktidar olmak mecburiyetindedir. Çünkü kurmuş olduğu devleti yaşatmak, halkın mutluluğunu, huzur ve güvenliğini korumak ve ülkeye yapmış olduğu hizmetlere yenilerini eklemek için buna mecburdur’ diye konuşan Eroğlu, hedeflerinin Ulusal Birlik Partisi’ni güçlü bir şekilde iktidara getirmek olduğunu söyledi ve herkesi sandıkları doldurmaya davet etti.



Derviş Eroğlu’nun konuşması sonrasında adaylar alkışlar arasında tek tek sahneye

çağırıldı ve üyelere tanıtıldı.



Şölene katılan kalabalık Ulusal Birlik Partililere hitap etmek üzere sahneye çıkan Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, binlerce UBP’linin alkışlardan bir süre konuşmasına başlayamadı.



‘Kurduğu devletini geliştirip yaşatmaya yemini etmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin tüm değerlerine gönül vermiş, bayrağına, vatanına, anavatanına yürekten bağlı fedakar ve yürekli Ulusal Birlik Partililer hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, sizleri en derin sevgi ve saygıyla selamlıyorum’ diye konuştu ve salonun alkışlarla inlemesine neden oldu.



Ulusal Birlik Partisi’nin Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda var olma iradesinin ifadesi ve Kıbrıs’ta bağımsızlık ile özgürlüğün bitmez sevdası olduğunu söyleyen Başbakan Özgürgün,



‘Ulusal birlik partisi halka hizmet demektir. Halkın umudu olarak doğmuş, umudu olmuş, olmaya da devam edecektir’ diye devam etti.



“BIRAKTIKLARI ENKAZI HEP BİZ KALDIRDIK”



Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti insanının Ulusal Birlik Partisi’nin olmadığı hükümetlerin yarattığı enkazdan çok çektiğini ifade eden UBP Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, yaratılan enkazları kaldırmak ve ülkeyi yeniden kalkındırmak görevinin defalarca Ulusal Birlik Partisi’ne düştüğünü ve bu görevi başarıyla yerine getirdiğine halkın defalarca tanıklık ettiğini ifade etti.



“HALKIMIZ İŞ DEĞİL LAF ÜRETENLERİ VE GÖREVİ BIRAKIP KAÇANLARI TANIYOR”



İş değil laf üretenlerin seçim ortamına girildiği bugünlerde meydanlarda ahkam kesip efelik tasladıklarını söyleyen Başbakan Özgürgün, ‘Halkımız, kimilerini devlet yönetiminde bulundukları sürede yaptıklarından, görevi yarıda bırakıp kaçtıklarından, geri bıraktıkları enkazdan tanımakta, kimilerini ise hiç tanımamaktadır’ dedi ve diğer partilerin Ulusal Birlik Partisi’ne asla alternatif olmayacağını işaret etti.



“CTP GENEL BAŞKANINA ÖZEL BRİFİNG VERECEK DEĞİLİM”



Konuşmasına CTP Genel Başkanı’na gönderme yapan Hüseyin Özgürgün, ‘CTP’nin yeni Genel Başkanı TV ekranlarında benimle buluşmak istermiş. Başkanlığımdaki 19 aylık hükümetin icraatlarını dinlemek istermiş. Bıraktıkları enkazı ortadan kaldıran, hükümet icraatlarımızı halkımız çok iyi bilmektedir. CTP genel başkanına özel brifing verecek değilim. Onlar önce verdikleri rahatsızlıktan dolayı özür dilesin’ diye konuştu.



Ulusal Birlik Partisi kadrolarının halkın her zaman ve her koşulda hizmetinde olduğunun herkes tarafından bilindiğini ifade eden Özgürgün, Ulusal Birlik Partisi’nin KKTC’nin geçmişinde olduğu gibi bugününün ve geleceğinin de güvencesi olduğunu vurguladı.



“KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM”



7 ocak tarihindeki genel seçimde KKTC halkının teveccühü ile Ulusal Birlik Partisi’nin yine zaferle çıkacağından hiç kuşkusu olmadığını söyleyen UBP Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün, hizmetlerine kaldıkları yerden daha güçlü, etkili ve verimli bir şekilde devam edeceklerine yürekten inandığını kaydetti.



“GÜN BİR OLMA GÜNÜ”



‘Gün bir olma, birlikte olma, tek başına iktidara yürüyüşümüzü başlatma günüdür.Güçlü iktidar, yeni hedefler ve büyük projelerle bu güzel ülkemizin insanlarının hak ettiği çok daha güzel bir geleceği yine sizlerle kuracağız’ diye konuşan Özgürgün, ‘Bir Olalım birlikte Olalım’ dedi.



Daha sonra halkı yeni seçim şarkısı eşliğinde uzun süre sahnede kalabalığı selamladı.