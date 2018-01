Özgürgün: Ülkeyi talan etmenin, yakıp yıkmanın mimarı CTP'dir

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Hüseyin Özgürgün, özel sektörde çalışan 25 bin sigortalıya prim desteği verileceğini belirterek, sigorta prim desteği ile özel sektörün ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımlarında rahatlatılacağını, sosyal sigortalı çalışanın da devlet garantisi atına alınacağını söyledi.



Karpaz Emirnamesi’nin Karpaz’a yatırım gitmesinin önünü tıkadığını ve mevcut evin tamiratının bile engellediğini kaydeden Başbakan Özgürgün, “O emirname kalkacak, daha düzgün planlar ortaya çıkacak. Plansız programsız talan edeceğiz anlamında değil. Mevcut emirname her şeyi sınırladı. Bir şeyi koruyacaksanız her şeyi sınırlayarak o bölgenin insanlarını emirnamelerle geri kalmaya mahkum edemezsiniz. Öyle bir ucube emirname olmaz” dedi.



Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, Kanal T televizyonunda bir programa katılarak soruları yanıtladı.



“CTP HER DEFASINDA ÜLKEYİ TARUMAR EDİP GİTTİ”



CTP’nin “talan yapıldı” eleştirileriyle ilgili olarak, ülkede neyin yapıldığı, nelerin üretildiği, hangi projelerin hayata geçirildiğinin çok net görüleceğini, bunları UBP’nin yaptığını kaydeden Başbakan Özgürgün, CTP’nin üç defa iktidara geldiğini, her defasında ülkeyi tarumar edip gittiğini savundu.



Özgürgün, “ülkeyi talan etmenin, ülkeyi yakıp yıkmanın mimarının CTP olduğunu” ifade ederek, “Yıllarca Kıbrıs sorununu öne sürüp, oradan beslenenler, şuanda ondan beslenemeyeceğini görenlerin düştüğü tuhaf bir durumdur bu” dedi.



Mitinglerde, hükümetin kısa sürede ne yaptığını tek tek saydığını, kimin neyi yıktığını da söylediğini anlatan Başbakan Özgürgün, “Talan demek; Kıbrıs konusunda yıllardır hayallerle oy toplayanların, o hayalden oy toplamayacakları bir seçim gelince şaşırmalarıdır bu” diye konuştu.



“KARPAZ EMİRNAMESİ DEĞİŞECEK”



Karpaz Emirnamesi’nin, Karpaz’a yatırım gitmesinin önünü tıkadığını vurgulayan Başbakan Özgürgün, şöyle konuştu:



“Hiçbir şekilde hiçbir yatırım yapılamıyor. Ev bile yapamıyor, evi tamir edemiyor. Karpaz’daki insanlar bundan çok şikayetçi. Ortada, mevcut evin dahi tamiratını engelleyen bir bir emirname var. Vatandaş bundan çok rahatsız. O emirname kalkacak, daha düzgün planlar ortaya çıkacak. Plansız programsız talan edeceğiz anlamında değil. Mevcut emirname her şeyi sınırladı. Bir şeyi koruyacaksanız her şeyi sınırlayarak o bölgenin insanlarını emirnamelerle geri kalmaya mahkum edemezsiniz. Öyle bir ucube emirname olmaz.”



“PİŞKİNLİK”



“UBP ile hükümet kurmayacağını” açıklayan siyasi parti liderlerini, “pişkinlik” ve halkın vereceği karara saygı duymamakla eleştiren Başbakan Özgürgün şöyle devam etti.



“Halk sandıktan bir karar çıkartacak. Burada koalisyon varsa ben saygı duyacağım. Hedefimiz tabi ki tek başına iktidar. Halkımızın bunu vereceğine inanıyoruz. Diyelim ki sandıktan koalisyon çıktı, ‘şu partiyle kurmam, bu partiyle kurmam’ dediğinizde, halka ‘ben senin kararına saygı duymam’ demektir. Çünkü o kararı halk vermiştir. Halkın kararına saygı duyup, o çıkan tabloya göre ülkeyi yönetecek bir hükümet mutlaka çıkar, çıkarmak da lazım. Bunu peşin söylemek, ya tecrübesizlik, ya iş bilmezlik, ya da gerçekten bir şekilde duygulara kapılarak siyaset yapma olduğunu düşünüyorum. Deneyim, tecrübe gerektiren, daha yol almaları gereken bir duruma ihtiyaçları var.”



UBP Genel Başkanı ve Başbakan Özgürgün, gençlere, üzerine ev kurup, topraklarına sahip çıkacakları arsa vermenin peşkeş olmadığını, buna peşkeş diyorlarsa bu peşkeşi çekmeye devam edeceklerini söyledi. Özgürgün, gençlere, köylerine yerleşmeleri, topraklarına, vatanına sahip çıkması için imkan sağladıklarını anlattı.



ÖZEL SEKTÖRE PİRİM DESTEĞİ



Sigorta pirim desteği ile özel sektörün üzerindeki yükün alınacağını; ihtiyat sandığı ve sigorta yatırımlarında rahatlatılacağını, sosyal sigortalı çalışanın da devlet garantisi atına alınacağını belirten Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, “Yatırımlarımı işverenim yapmadı şikayeti ortadan kalkıyor, yatırım yapma sıkıntısı çeken işveren de devlet tarafından desteklenerek yükü üzerinden alınıyor. İki tarafa da çok ciddi destektir. 25 bin sigortalıya aynı anda giden büyük destek, büyük bir proje” dedi.



Başbakan ve UBP Genel Başkanı Özgürgün, Sosyal Sigortalar Kurumu’nu 165 milyon TL borç ile devraldıklarını, 1.5 yıl içinde borçların ödendiğini, kurumun gelecek 25 yılının da garanti altına alındığını belirterek, Sigortalar Kurumunun iyi durumda olması nedeniyle özel sektöre de pirim desteğinin verildiğini söyledi.