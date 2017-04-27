Özgürgün ve Şimşek Final için buluşuyor

Uluslararası Final Üniversitesi, üçüncü kez düzenleyeceği ekonomi konferanslar dizisinde, bu kez Türkiye Cumhuriyeti Başbakan yardımcısı Mehmet Şimşek’i ağırlayacak.

Şimşek, 29 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’de başlayacak konferansın açılış konuşmasını KKTC Başbakanı Hüseyin Özürgün ile birlikte yapacak. Daha önce iki kez düzenlenen ve önemli isimleri ağırlayan “Ekonomi Konferansları” başlıklı buluşmalar, bu kez 29 Nisan Cumartesi günü, saat 14.00’de Uluslararası Final Üniversitesi ev sahipliğinde, Acapulco Otel’de yapılacak.

Açılış konuşmaları kısmında kürsüye Türkiye Ekonomi Kurumu Başkanı ve Uluslararası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur’un ardından, Türkiye Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün çıkacak. Daha sonra, konferansa konuşmacı olarak davet edilen, Türkiye’nin önemli ekonomistlerinden Bilgi Üniversitesi’nden Prof Dr. Asaf Savaş Akat, Uluslar arası Final Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Uygur, Başakşehir Üniversitesi’nden Prof Dr. Seyfettin Gürsel ve Kıbrıs Ekonomi Kurumu Başkanı DAÜ Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Vedat Yorucu sunumlarını yapacak.