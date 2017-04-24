Özgürgün'ü Ajda Pekkan'ın hediyesi koruyor

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Türkiye’nin ünlü sanatçısı Ajda Pekkan tarafından kendisine takılan nazar boncuğunu cebinde taşıyor:

Milliyet Gazetesi’nden Sefa Karahasan’a konuşan başbakan, “ceketinin iç cebinde yer alan nazar boncuğunun fotoğrafının çekilmesine izin verdi. Karahasan, Nazar boncuğunu haberleştirirken, Milliyet’e de şu ifadeleri kullandı: ‘Yakışıklı Başbakan’ Sürekli takımının iç cebinin üzerinde. Nazar boncuklarının biri büyük biri küçük. Ajda Hanım, fotoğraflardan gördüğü Başbakan’ın çok karizmatik ve yakışıklı olduğunu söylemişti. Ada’ya ziyaret programı kesinleşince de, bir kuyumcudan nazar boncuğunu alıyor. Yani Başbakan’a planlayarak nazar boncuğunu takıyor. Nazarlardan korunsun diye.