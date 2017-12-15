Özgürgün’ün Avukatı, Yasal İşlem Başlatılacağını Açıkladı…

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün avukatı Şefik Aşçıoğulları, bazı basın organlarında Başbakan aleyhine bugün yayımlanan haberlerle ilgili yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.



Aşçıoğulları, Özgürgün’ün şahsına ve özellikle siyasi durumuna yönelik haberlerin maksatlı olduğunu, bu haberlerin kesinleşmiş bir yargı sonucu olmadan paylaşılmak istenmesinin erken genel seçimlere yönelik bir çalışma olduğunu kaydetti.



“Tüm hukuk kurallarını istisnasız herkese uygulayan KKTC mahkemeleri huzurunda Özgürgün’ün de gerekli iddialarını, izahatlarını ve diğer açıklamalarını yaptığını ve yapacağını” belirten Aşçıoğulları, “denetimi tüm yasal organlara açık olan banka hesaplarında Özgürgün’ün maddi kaynaklarının nasıl oluştuğunun açık olduğunu” ifade etti.



Yazılı bir açıklama yapan Aşçıoğulları, şu ifadeleri kullandı:



“15.12.2017 tarihinde bazı gazete ve/veya radyo ve/veya televizyon kanallarında ve/veya diğer yazılı ve/veya görsel ve/veya elektronik haberleşme ağında ve/veya sosyal medya araçlarında Sayın Hüseyin Özgürgün’ün askıda bulunan/devam eden davası hakkında, mahkeme huzurunda söylenmiş ve/veya ibraz edilmiş belgeler ile ilgili olarak basın aracılığı ile bir takım olumsuz düşüncelere ve/veya maksatlı algı ve düşüncelere mahal verilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir.



Anayasal haklarını kullanan her yurttaş gibi, mahkemede yargılanma ve müdafaa hakkı tanınan Sayın Hüseyin Özgürgün’ün, şahsına ve özellikle siyasi durumuna yönelik maksatlı bir biçimde basına verilen bu haberlerin kesinleşmiş bir yargı sonucu olmadan paylaşılmak istenmesinin, erken genel seçimlere yönelik bir çalışma olduğu açık ve şüphe götürmezdir.



Tüm hukuk kurallarını istisnasız herkese uygulayan KKTC Mahkemeleri huzurunda Sayın Hüseyin Özgürgün de gerekli iddialarını, izahatlarını ve diğer açıklamalarını yapmıştır, yapacaktır.



Denetimi tüm yasal organlara açık olan banka hesaplarında Sayın Hüseyin Özgürgün’ün maddi kaynaklarının nasıl oluştuğu açıktır ve bu meyanda da kayıtlar özellikle bankada muhafaza edilmektedir, izahatları extreler üzerinde görülmeye müsaittir.



Yargı sürecinde olan her yurttaş gibi, adaletin tecellisine herkesin güveni tam ve sabit olmasına rağmen, bazı basın organları üzerinden ayrı bir algı yaratılmaya, linç politikası güdülmeye çalışıldığını da ayrıca kamuoyunun takdirine bırakır, siyasi ve politik malzeme haline getirilmeye gayret edilen bu ve benzeri haberlere itibar edilmeyeceğine inancımızı belirtiriz.



Nihayetinde Sayın Hüseyin Özgürgün aleyhine yürütülen bu ve benzer haberlere yasal işlem başlatılacağını kamuoyu ile paylaşır, bu ve benzer haberlere itibar edilmemesini rica ederiz.”