Özgürgün'ün 'mal varlığı' ile ilgili dilekçe!

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği), Başbakan Hüseyin Özgürgün'ün mal varlığı ile ilgili Meclis Başkanlığı’na dilekçe sundu.

Meclis Başkanlığı'na, yasada ilgili madde olan "mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar” hükmü hatırlatılarak, "Başbakan’ın mal bildiriminin kontrolü, Meclis Başkanlığı ve/veya Meclis Başkanı sorumluluğunda bulunmaktadır" denilerek, Meclis Başkanlığı'na görevini yapması hatırlatıldı.

Toparlanıyoruz Hareketi (Temiz Toplum Derneği)'nin Meclis Başkanlığı’na sunduğu dilekçe şöyle:

KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün ile ilgili iddialar halka açık kaynaklara da yansıyarak, mal varlığında önemli ölçüde artış olduğuna dair emarelerle desteklenmektedir.

Başbakan, Mal Bildiriminde Bulunma Yasası gereğince, mal bildiriminde bulunacak seçilmişler arasında yer almaktadır.

Yasa gereğince, mal bildirimleri seçimin kesinleştiği tarihten itibaren iki ay içerisinde yapılmalı, sonu sıfır ve beş ile biten yıllarda da yenilenmelidir.

En önemlisi de ilgili yasanın 8’inci maddesinin (6)’ncı fıkrasına göre; “Mal varlığında önemli bir değişiklik olduğunda bir ay içerisinde mal bildiriminde bulunmak zorundadırlar” hükmü gereğince, değişikliklerin bildirimi zorunlu hale getirilmektedir.

Yasalara uygun olarak sağlandığı ispat edilemeyen mallar; haksız mal edinme olarak tanımlanmaktadır. Haksız edinimler sonucunda yanlış/eksik bildirimde bulunanlar, mal artışını saklayıp gizleyenler, yargılanma yoluyla suçlu bulunmaları halinde; para cezasına ve/veya 5 yıl hapis cezasına ve/veya malların müsaderesine ve/veya kamu hizmetlerinden sürekli yasaklama cezasına çarptırılabilmektedirler.

Başbakan’ın mal bildiriminin kontrolü, Meclis Başkanlığı ve/veya Meclis Başkanı sorumluluğunda bulunmaktadır.

Başbakan’ın söz konusu mal varlığındaki artışlar tarafından bildirilmemiş ise ve/veya bildirilmesi halinde de bunların eski bildirimle karşılaştırılarak, yapılan karşılaştırma sonrasında; haksız mal edinimlerini veya gizlenen kaçırılanların bulunması halinde bunların Başsavcılık’a bildirme yasal zorunluluğu vardır.

Toparlanıyoruz Hareketi/Temiz Toplum Derneği olarak talebimiz Meclis Başkanı/Meclis Başkanlığı tarafından görevi olan bu karşılaştırmanın acilen yapılmasıdır.

Bunun yapılıp Başsavcılık’a gönderilmesi halinde, haksız edinilen malın kaçırıldığı yolunda delil ve emare elde edilmişse, sanığın ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımları ile varsa gelini ve damadından mal bildiriminde bulunmalarını istemesi ve gerekli işlemlerin gecikmeksizin temiz toplum yaratma adına yapılmasıdır.

Gereğinin çok ivedi yapılmasını ve Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında tarafımızın bilgilendirilmesini saygılarımla bildiririm.

Adil Şeytanoğlu