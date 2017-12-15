Özkök: BİR Türk olarak bekledim ki...

Özkök,"Hazır böyle bir ümmet ruhu da şahlanmışken... Şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de tanıyalım... Lefkoşa’yı da oranın başkenti ilan edelim..." dedi.

İşte "Hazır bu ümmet ruhu şahlanmışken biriniz de 'Lefkoşa' deyiverseydi" başlıklı o yazısı..

BİR Türk olarak bekledim ki...

O 56 İslam ülkesinden birisi...

***

Sadece birisi çıkıp diyecek ki....

“Beyler, ey ümmet...

Kudüs’ü konuşuyoruz ama...

Otuz dört... Tam 34 yıldır bir başka Müslüman ülke daha var ki...

Onun da bir başkenti var...

Hadi hazır bir araya gelmişken...

Hazır böyle bir ümmet ruhu da şahlanmışken...

Şu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni de tanıyalım...

Lefkoşa’yı da oranın başkenti ilan edelim...

Bitsin şu Türk’e yapılan zulüm...”

***

Bütün gün bekledim ki...

Türkiye Kudüs sancaktarlığı yaparken...

Bir Müslüman kardeşimiz de çıkacak...

Nezaket icabı bile olsa...

O da Lefkoşa sancaktarlığı yapacak...

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Şahlanan ümmet ruhundan gelen tek ses, Suudi Arabistan gazetesinin manşetindeki o PKK röportajı oldu...

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Hülasa, İngiliz ordusunun, Araplarla birlikte Osmanlı’yı yenerek, alkışlarla Kudüs’e girişinin üzerinden 100 yıl geçti...

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Ama Arap âleminde Türk’e karşı değişen bir şey yok...

NOT: KKTC kurulalı 34 yıl oldu... Bugün hâlâ Türkiye dışında KKTC’yi tanıyan tek ülke yok...

HUU… ABBAS’IN O LAFINI DUYAN KİMSE YOK MU

İSLAM zirvesinde Mahmut Abbas bir söz söyledi...

Baktım, bir tek Müslüman’ın kulak zarını geçememiş...

Filistin lideri Mahmut Abbas şunu söyledi:

“İsrail devletini tanımak yanlış oldu. Sizden bu tanıma kararını geri almanızı diliyorum...”

Doğu Kudüs’ü İstanbul’da hep birlikte başkent ilan edince, başkenti oraya taşıyamıyorsunuz...

Ama tanıma kararını geri alınca, anında yürürlüğe koyuyorsunuz...

Yani çok daha pratik bir şey...

Niye acaba Mahmut Abbas’ın bu sözüne kimse kulak vermedi...

İslam ülkeleri zaten İsrail’i tanımıyor demeyin bana...

Zirveye katılan 56 ülkeden sadece 28’i İsrail’i tanımıyor...

Niye duymadılar ben söyleyeyim... Milli menfaat öyle gerektiriyor da ondan...

BEKLERDİM Kİ ÜMMET SOKAĞI AYAĞA KALKACAK

DOĞU Kudüs oybirliği ile Filistin’in başkenti ilan edildi ya...

Beklerdim ki Kahire’de yer yerinden oynayacak...

Şam’da zafer davulları çalınacak, Amman sokakları dolup taşacak...

Cidde’de havai fişekler atılacak... O ümmet heyecanı İslam âleminin bir ucundan girecek, öteki ucundan çıkacak...

Heyhat...

Arap sokağı bomboş...

Üç-beş pankart...

Hepsi bu...

Biz mi haddinden fazla heyecanlıyız... Yoksa İslam ümmetinin mi içi boşalmış... Biz mi çok kahramanız, onlar mı çok korkak...

Yoksa biz mi çok safız, onlar mı çok kurnaz...

Karar veremedim...

KİME ŞİKÂYET EDECEĞİZ BU OTEL HAYDUTLARINI

OTEL lobisinde bu ülkenin bir sanatçısına ve karısına yapılan o haydutluğu görünce inanın içim burkuldu...

Korktum bir de...

Hepimizin başına tebelleş olabilecek adamlar bunlar... Kime şikâyet edeyim... Bu ülkenin ana muhalefet partisi başkanına “Sen bittin” diyen birine mi... En iyisi daha yukarı çıkayım...

Sayın Cumhurbaşkanı... Sayın Başbakan, lütfen siz de seyredin Hakan Yılmaz’a otelin lobisinde yapılan saldırının görüntülerini...

Emin olun siz de benim hissettiğimi hissedeceksiniz...

Ürpereceksiniz...

YALIN’A BEŞ ÜZERİNDEN BEŞ HATTA ON YILDIZ

ALTIN Kelebek’te Cem Yılmaz, Tarkan’a ödül verirken, “Daha önce Yalın’a çalışıyordum, rakamlar tatmin etmeyince Tarkan’a geçtim” dedi ya...

Hepimiz de kahkahadan kırıldık ya... Yalın da bu diyaloğa öyle bir espri ile girdi ki... Bayıldım...

“Zalim ve oyunbozan Cem işte. Şaka bir yana ona tüm rakamlar feda olsun. Keşke kaçırmasaydık Cem’i elden...”

İşte zarafet budur. Espriden anlamak budur. Kendine güven, kalite budur.

Yalın’a bugün benden beş üzerinden on yıldız...

‘GÜLDÜR GÜLDÜR’ YAKINDA FKM’DE

YANLIŞ okumadınız... BKM değil, FKM...

Diyanet İşleri Başkanlığı, Milli Piyango’yu haram ilan ettikten sonra şimdi de müziğe el attı...

İçinde haram sözler olan müzik harammış...

Ayakkabı kutusundaki para haram değil, o parayla okul bile yaptırabilirsiniz, ama mesela “Paraları koydum kutuya” diye bir şarkı söylerseniz, işte bu haram...

Bu fetva kurulu yakında BKM’ye benzeyen bir mekânda FKM adı altında “Güldür Güldür” parodilerine başlarsa hiç şaşırmam.

Ha FKM ne mi...

Fetva Kurulu Merkezi...

YENİ: TÜRK MÜZİĞİNDE AKERDEONU ÖZLEMİŞİM

EROL Evgin’in yeni çıkan “Sen Unutulacak Kadın mısın” albümünü çok sevdim. Yıllardır tanıdığımız Erol Evgin...

Bu ülkeye aitliğimizi anlatan o güven ve huzur veren ses aynı duruyor.

“İstanbul Bizi Affet”i çok sevdim. Arkadan hafiften gelen akordeon da çok iyi gitmiş.

Albüme adını veren şarkı da çok hoşuma gitti. Öteki şarkılardan da “Her Gece”, “Çelişki”yi keyifle dinledim.

Türkiye’ye güzel bir yılbaşı hediyesi olmuş.

BİR GÜNLÜĞÜNE İTALYA’YA KAÇIŞ

İTALYAN şarkıcı

Claudio Villa’nın eski şarkıları “Concerto All’Italiana” adlı bir albümde yeniden yayınlandı.

Özellikle “Fecciamo La Pace” adlı şarkısına yeniden öldüm bittim.Dün beni bir günlüğüne aldı, yine İtalya’ya götürdü.

GÜNÜN YENİ ŞARKISI

Kygo, Justin Jesso&Bergen Philharmonic Orchestra: “Stargazing”

Kygo DJ’liğin çok ötesine geçti...

Harikalar yaratıyor.

GÜNÜN LAFI

“BENİM FETÖ’yü övdüğüm konuşmaları gündeme getirenler FETÖ’cüdür...”

Bekir Bozdağ

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Ya gündeme getirmeyenler...

Onlar da 17-25 Aralık affından yararlanmış “etkin kandırılmış FETÖ’cüdür”..