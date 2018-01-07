Özkul Ve Boysan: (İki Büyük İnsan.)

Mehmet Ulubatlı öldüklerini söylediğinde, elimdeki rakı bardağını dudaklarıma doğru götürürken ilk yudumumu içmeye hazırlanıyordum.

İlk akşamdı, gök delinmiş Allah’ın rahmeti yağıyordu bereketiyle..

“Duydun” mu dediydi Ulubatlı, Münir Özkul’la Aydın Boysan öldüler…

Rakı bardağım elimde kalakaldı! Şaşkınlıkla “öyle mi” dedim Allah rahmet eylesin her ikisini de..

Sonra dudaklarımın ucunda donup kalan rakımı, “şerefinize büyük ustalar, büyük sanatçılar, büyük insanlar” diyerek yudumladım..

Türkiye’den iki kutup yıldızı daha kaydı.. Onlar İnsanlar için yaşadılardı.. Rehberdiler, önderdiler, hep başı çektiler, öğrettiler, eğittiler..

Onlar yaşadıkları sürece saçtıkları sevgi saygı kadarının kat katını gördüler.. Gönüllerin padişahları oldular..

MÜNİR Özkul’u tanımadan önce “kavuğunu” devraldığı Kıbrıs asıllı İsmail Dümbüllü’yü tanıdıydım o yıllardaki siyah beyaz filmleriyle…

Orta oyununun ustalarındandı. Kumpanyasıyla Kıbrıs’a da gelir Lefkoşa’da Mağusa’da perde açardı.. Ben hiç görmedim ama söylerlerdi, sonra sonra filmleri gelirdi, orada izledimdi.. Gırtlaktan çıkan çatlak sesiyle esprilerini döktürür milleti gülmekten kırar geçirirdi.. Ama hiç ağlatmazdı!

OYSA Dümbüllü’nün kavuğunu mirası olarak taşıyan Münir Özkul “güldürürken ağlatır, ağlatırken güldürürdü!”

Müthiş bir sanatçıydı.. Türkiye’nin gelip geçmiş en büyüğü.. Hemen tüm filmlerini seyretmiştim. Ölümü nedeniyle bir kez daha akıllardan çıkmayan filmlerini anlatanlar, Özkul’u rahmetle analarken, bir yandan Hababam Sınıfı’ndaki o müthiş Kel Mahmut tiplemesini, öte yandan Turşucu Kâzım gibi yanına Adile Naşit’i de koyarak hatırlatıyorlar.. Ki Münir Özkul yüzlercesi filme attı.. Her filmde hep ayrı karakterleri canlandırdı..

HEP güldürdü fakat çok da ağlattı güldürürken.. Hatırladığım bir filmi vardı, adını unuttum. Bir tiyatro sanatçısını oynuyordu. Bir sanatçının alkışlarla geçen ömrüne karşın ne kadar yalnız olduğunu, yaşlandıkça nasıl gözden düştüğünü anlatıyordu. Özkul o filmde rolünün şahikasına çıktı çünkü oynadığı kendi, Münir Özkul’du..

TUTUN ki Türkiye gelip geçmiş en büyük “tiyatro sanatçılarından” birini kaybetti. Bize de ne mutlu ki bu sanatçıları filmleri, tiyatrolarıyla tanıma fırsatı bulduk.. Allah rahmet eylesin.. *****

AYDIN Boysan bir adabı muaşeret ustası, bir beyefendi, sevgi saygı dolu bir insandı.. Onun için iki kişinin sohbeti bile bir sanattı..

Rakı tutkunuydu ve Türkiye’ye rakının nasıl içileceğini, rakı sofralarında nasıl sohbet edileceğini, nelerin yeneceğini, hatta rakı bardağının nasıl tutulacağını bile anlatıp yazıyordu. Rakıyı “kültürü yaratırcasına” Türk halkına mal eden insandı.

Mimardı, gazeteciydi, muhabbet adamı, sevgiler insanıydı..

Aydın Boysan’ı Türkiye’de tanımayan yoktu. Entellektüeldi ama sahtesi değil, gerçeği..

İşte geçen akşam bu iki büyük insanın şerefine yudumladımdı rakımı.. *****

BİLİR misiniz? Kıbrıs Türk halkı ile Türkiye arasında ilk köprüleri sanatçılar kurduydu. Henüz Kıbrıs sorununun olmadığı İngiliz koloni yıllarıydı. Kıbrıs Türk’ü Atatürk’ü, İsmet İnönü’yü, Kâzım Karabekir’i, Fevzi Çakmak’ı tanıyordu İstiklâl Savaşından kalmış efsaneleriyle…

Camilerimize Türk bayrağı çekmenin yasak olduğu 1940 yıllardı. Evkaf mallarımıza sahip çıkamıyorduk. Türkiye’ye sandallarla (kaçak) göç yolları bağlandıydı. İnsanlar “anavatana” sığınıyordu aş iş, çocuklarının geleceği için.

İşte 2. Dünya harbinin o karanlık ve açlık yıllarında Türkiye’den tiyatro kumpanyaları, şarkıcılar türkücüler ve siyah beyaz Türk filmleri geliyordu.

SAFİYE Ayla’lardan Hamiyet Yüceses, Müzeyyen Senar’lara kadar. Hatta Münir Nurettin Selçuk’a kadar. İllizyonist Zati Sungur geliyordu…

Avni Dilligil karısı Belkis Dilligil rengârenk giysilerle süslü tuluat tiyatrosu ile en çok seyirciyi topluyordu, sahne önünde şakır şakır göbek atan kızlarla…

KISACA Türkiye’deki sanatçılar kurmuştu Kıbrıs Türk halkı ile ilk ilişkileri.. Sonra politikacılar!

Ve artık içimizde de bir Türkiye var. Bu cümlenin altını çizin.. Çünkü Güney’de de bir Yunanistan var..

Her ne kadar bugün seçim sandıklarına taşınma günüyse de “tatil” bölünecekse de Pazar’ın tadını bozmayalım… Yarın da bu konuya devam ederiz.