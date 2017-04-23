Öztabay:Birçok kadın baskı altında

İki kadının ardı ardına katledilmesi gözleri kadına yönelik şiddetin boyutlarına ve kadın haklarına çevirirken Avukat Öztabay, ülkemizde birçok kadının baskı altında olduğunu söyledi

Suna ERDEN



İki kadının ardı ardına katledilmesi gözleri kadına yönelik şiddetin boyutlarına ve kadın haklarına çevirirken Avukat Öztabay, ülkemizde birçok kadının baskı altında olduğunu söyledi



Kuzey Kıbrıs’ta biri 25 diğeri 37 yaşında iki kadının sokak ortasında ve birçok kişinin gözleri önünde eşleri tarafından katledilmesi toplumda öfkeye neden olurken, kadın hakları ile ilgili tartışmaları da gündeme getirdi. Ülkemizde kadın hakları konusunda birçok eksiklik bulunduğu belirtilirken, gerek iş yaşamında gerek sosyal alanda kadınların birçok zorlukla karşılaştığı ifade edildi. Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ayşe Öztabay, ülkemizde kadına yönelik şiddetin var olduğunu, iş yerlerinde birçok kadının mobinge maruz kaldığını ve haklarını aramaya kalkıştığı zaman ise birçok sorun yaşadığını dile getirdi. Star Kıbrıs’a konuşan Öztabay, kadınların haklarını araması konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, bu konuda hem devlete hem de sivil toplum örgütlerine görev düştüğünü ifade etti.



ATAMALARA BAKILDIĞINDA DURUM GÖRÜLÜYOR



Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Merkez Yönetim Kurulu üyesi Avukat Ayşe Öztabay, KKTC’de kadın hakları ile ilgili düzenlemelerin tam olarak oturmadığını ifade ederek, bazı sivil toplum örgütleri ile aktivistlerin bu konuda farkındalık yaratamaya çalıştıklarını söyledi. Kadının iş dünyasındaki konumunun değerlendirilmesi için atamalara bakılması gerektiğini kaydeden Öztabay, işyerlerinde müdür kavramına bakıldığında erkelerin öncelikli olduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Yüksek Yönetim görevine Emine Dizdarlı ve YÖDAK Başkanlığına Prof. Dr. Akile Sarıoğlu Büke’yi a atadığını hatırlatan Öztabay, isimlere bakıldığında, yapılan atamaların eşitliğin belirtisi olduğunu dile getirdi. Öztabay, iki kadının önemli iki kuruma atamasının kadının devlet yönetimine katılması açısından önemli bir adım olduğunu vurguladı.



BİRÇOK KADIN BASKI ALTINDA



İşyerlerinde mobinge uğrayan birçok kadın olduğunu belirten Öztabay, yaşanan bir örneğe değinerek işyerinde cinsel tacize maruz kalan bir kadının hak arayışına girdiğini ancak bu hak arayışı nedeni ile görevinden uzaklaştırıldığını açıkladı. Avukat Öztabay, gerek fiziksel, gerek cinsel ve gerek psikolojik baskılara maruz kalan kadınların hak arayışında kendilerini güvende hissetmesi gerektiğini ifade ederek, “ Özellikle bir kadının yaşamış olduğu sıkıntıdan dolayı polise gittiğinde başından geçtiğini anlatması çok zor. Polis teşkilatında eşit seviyede kadın ve erkek istihdam edilmesi gerekiyor. Kadının hak ararken kendini ifade edebilmesi büyük önem teşkil ediyor. Erkek egemen yapı içerisinde kadın derdini de anlatamaz. Bunların düzenlenmesi şarttır” dedi.



SİYASETTE KADIN ERKEK EŞİTLİĞİ OLMALI



İş dünyasında baskıya maruz kalan kadınların siyasi arenada da geri planda kaldığını ifade eden Öztabay, “Siyasi yapılanma kadrolarında da kadınların eksikliğini görüyoruz. Erkeklerin seçilmesi ile meşgul olan kadınlar yaratılıyor. Tüm siyasi kadrolarda eşit temsiliyet olması; erkek egemen algısının, siyasetin erkek işi olduğunun kafalardan çıkarılması lazım. Fikir boyutunda çok fazla mesai harcayacak ülkenin akıbetine ciddi anlamda katkı koyacak kadınlarımız mevcuttur” ifadelerini kullandı.



MADEM ŞİDDET VAR, ÖNLEM ALINMALI



Kadın haklarının korunması, kadına yönelik şiddete karşı önlemler konusunda ise bir devlet politikası olmadığını belirten Öztabay şunları söyledi: “Kadına karşı şiddet olduğunu söylediğimizde kimse ciddiye almadı. Ancak mahkemelere yansıyan birçok şiddet olayı var. Buna rağmen ülkemizde halen bir kadın sığınma evi yok. Keşke sığınma evlerine ihtiyaç olmasa fakat madem herkesi koruyamıyoruz o zaman kadın ve çocukları koruma altına almak için bu gibi yerlere ihtiyacımız var. Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’nın kadın sığınma evi oluşturulması için gösterdiği çaba ise takdir edilmeli. Belediyenin attığı bu adım devlet üstü bir adımdır.”Öztabay, kadının haklarını araması konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirterek, kadın haklarını korumak için büyük çaba sarf eden sivil toplum örgütleri ile aktivistlerin olduğunu ifade etti. Öztabay, kadın haklarını korumak amacıyla kurulan derneklerin ayda bir çay partisi düzenlemek yerine kadını bilinçlendirmeye yönelik aktiviteler yapması gerektiğini dile getirdi.



KADIN HAK ARAMAYI ÖĞRENMELİ



Sosyal hukuk devletinde her bireyin korunması mükellefiyeti olduğunu belirten Öztabay, “Sosyal Hizmetler Dairesi’nin sürekli kendini belli etmesi gerekir. Birey ne yapacağını, hangi durumlarda daireye başvuracağını bilmelidir. Kadını bilinçlendirmeye yönelik kamu spotları yapılmalıdır. Çünkü kadın ne yağacağını bilmediği durumlarda sonu facia ile biten olaylar yaşanabilmektedir. Bu nedenle hem devlet kurumlarının hem de sivil toplum örgütlerinin kadını haklarını araması konusunda bilinçlendirmeye görevi vardır” şeklinde konuştu.