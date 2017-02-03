Özyiğit: Bu artış elektrik zammını karşılamaktan bile uzak

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, asgari ücretle çalışanların açlığa mahkum edildiğini savunarak, “Hükümet, kalkınma sağlayacak ortak ekonomik aklı yaratmak yerine, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getiriyor” dedi.

Özyiğit, yazılı açıklamayla belirlenen yeni asgari ücreti ve hükümeti eleştirdi; “Bu artış elektrik zammını karşılamaktan bile uzak” değerlendirmesinde bulundu.

İnsanların alım gücünün olmadığı ekonomide hiçbir sektörün ayakta duramayacağını söyleyen Özyiğit, “Bu gibi durumlarda asgari ücretin alım gücünü artıracak şekilde düzenlenmesi gerek. Hayat ciddi anlamda pahalılaştı, toplumun çoğunluğu yaşamını borçlanarak sürdürmeye çalışıyor. Böyle bir dönemde zaten yeterli olmayan asgari ücrete yalnızca 162 TL zam yapılması çalışanlarla dalga geçmek” dedi.

“EKONOMİK PASTANIN BÜYÜTÜLMESİ, TOPLUMUN TÜM KESİMLERİNE ADALETLİ OLARAK DAĞITILMASI GEREK”

Yapılan yeni düzenlemeyle çalışanların eline net bin 757 TL geçeceğini belirten Özyiğit, ülkedeki açlık sınırının geçtiğimiz günlerde bin 794 olarak açıklandığını söyledi, “UBP-DP hükümeti asgari ücretle çalışanları ve ailelerini açlığa mahkum etti. Kalkınma sağlayacak ortak ekonomik aklı yaratmak yerine, toplumun farklı kesimlerini karşı karşıya getiriyorlar” ifadesine yer verdi.

Özyiğit, elektriğe, akaryakıta, tüp gaza ve harçlara yapılan zamlara da işaret ederek, “TL döviz karşısında ciddi değer kaybetti, bu artış yüzde 45’e varan elektrik zammını karşılamaktan bile çok uzakta” dedi.

Ekonomik pastanın büyütülmesi ve toplumun tüm kesimlerine adaletli olarak dağıtılması gerektiğini vurgulayan TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit şunları da belirtti:

“Devlet vergi denetçiliği ve tahsilatını gerçek anlamda yerine getirmeli, kayıt dışı ekonomiyi kayıt altına almak için nereden buldun yasası çıkarılmalı, yolsuzlukların önüne geçmeli, kamu verimliliği ve yatırım alanları artırılmalı, tüketim mallarının KDV’lerinde geçici indirim yapılmalıdır.”