Özyiğit: Cenevre zirvesi başka bir Kıbrıs yaratmak için tarihi bir fırsat

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, 9-12 Ocak tarihlerinde Cenevre'de gerçekleştirilecek Kıbrıs zirvesinin Kıbrıs'ın geleceğe hangi rotada ilerleyeceğinin belirleyicisi olacağına dikkat çekti.

Özyiğit, "Cenevre zirvesi bambaşka bir Kıbrıs yaratmak, Kıbrıs'ın başta Ortadoğu'ya ve tüm dünyaya örnek bir barış adası olabilmesi için tarihi bir fırsat olarak önümüzde durmaktadır. Umarız bu fırsat iyi değerlendirilir ve adil ve kalıcı bir çözüme giden yolda önemli bir adım atılır" dedi.

TDP Güzelyurt İlçesi kokteylli bilgilendirme toplantısı düzenledi. Genel Başkan Cemal Özyiğit, Genel Sekreter Asım İdris, İlçe Başkanı Kamil Gilanlıoğlu, bazı MYK ve PM üyelerinin de katıldığı toplantıda partiye yeni katılımlar olduğu da bildirildi.

TDP’den verilen bilgiye göre, Genel Sekreter Asım İdris'in parti çalışmaları ile ilgili bilgi verdiği gecede, Başkan Özyiğit de başta Kıbrıs konusu olmak üzere, gündemdeki konulara yönelik bilgiler aktararak, değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte yaptığı konuşmada Kıbrıs konusunda gelinen aşamaya yönelik değerlendirmelerde bulunan Özyiğit, Cenevre'deki Kıbrıs zirvesini tarihi bir fırsat olarak değerlendirdi ve bugüne kadar sağlanan önemli ilerlemelerin yok edilmemesinin ve bu fırsatın olumluya çevrilmesinin tüm kesimlerin sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın daveti üzerine TDP olarak Cenevre zirvesinde yerlerini alacaklarını belirten Özyiğit, adadaki bölünmüşlüğü ortadan kaldırmak, Kıbrıs'ı barış adası yapmak adına her türlü katkıyı vereceklerini kaydetti.

Adanın her iki tarafındaki bilindik kesimlerin daha anlaşma metni bile ortaya çıkmadan “Hayır” kampanyasına başladıklarına da dikkat çeken Özyiğit, bu kesimlerin mevcut düzenden elde ettikleri çıkarı devam ettirmek noktasında ortaklaştıklarını kaydetti.

“EKONOMİK RAKAMLAR İÇ KARARTICI”

Konuşmasında gündemdeki konulara da değinen Özyiğit, açıklanan resmi rakamların, Kuzey Kıbrıs'ta toplumun günden güne fakirleştiğine, fakirleştikçe borçlandığına, ödenemeyen borçlar yüzünden de hem halkın, hem de finans kurumlarının zora girdiğine dikkat çekti.

Yapılan zamların yanında, Türk Lirasının yabancı paralar karşısında sürekli değer kaybetmesinden dolayı, reel gelirlerinde düşüş yaşayan çalışan ve emeklilerin çareyi borçlanmakta bulduklarını belirten Özyiğit, elektrik ücretlerine yapılan son zamla birlikte topluma çok büyük bir darbe daha vurulduğunu kaydetti.

DPÖ'nün açıklamasına göre, bir eve girmesi gereken aylık rakamın 4615 TL olduğunu anımsatarak, mevcut asgari ücretle bunun nasıl sağlanacağını soran Özyiğit, “Bunu sağlamak için bütçe yetmez diyorlar, ama bütçe mercedes almaya, birilerine kıyak çekmeye yeter. Ancak asgari ücretliye, üreticiye yetmez” şeklinde konuştu.

İDRİS: “ARAMIZA YENİ KATILANLARLA DAHA DA GÜÇLENDİK”

TDP Genel Sekreteri Asım İdris de, son dönemde yaşanan gelişmelerin parti içindeki birlik ve beraberliği daha da güçlendirdiğini, tüm ilçelerde artı bir motivasyon yarattığını kaydetti. Geçtiğimiz hafta İskele bölgesinde yüz kişiyi aşkın üye ve sempatizanın katıldığı bilgilendirme toplantısındaki resmin benzerinin bu etkinlikle birlikte Güzelyurt'ta da ortaya çıktığına dikkat çeken İdris, “Bu akşam aramıza yeni katılan yoldaşlarımızla birlikte oluşturulan fotoğraf çok net mesajlar vermektedir” ifadelerini kullandı.

“Ben değil, biz diyenlerle birlikte yollarına çok daha güçlü bir kararlılıkla yürüyeceklerini, bireysel değil toplumsal çıkarlar için uğraş vermeye devam edeceklerini” kaydeden İdris, “Şişirilmeye çalışılan balonlar da bu kararlı ve toplumcu duruş karşısında çaresiz kalmaya mahkûm olacaktır” dedi.