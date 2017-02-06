Özyiğit: CHP’yi anlamakta zorlanıyorum

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Türkiye’de Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya yapılan eleştirileri değerlendirdi, CHP’ye göndermede bulundu

İŞBİRLİĞİ: TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, çözüm için uygun zeminin yaratıldığını belişrterek, 1.5 yılda süreci bu noktaya taşımayı başaran Mustafa ekibine sahip çıktı. Özyiğit, “statükonun bozulmasını” istemeyenlerin ise hem Türkiye hem de KKTC’de işbirliği yaptığını söyledi

CHP’Yİ ANLAMAK ZOR: Özçelik: Özellikle Türkiye’de arzu etmediğimiz halde CHP’den eleştiriler var. Yani bir sosyal demokrat parti nasıl olur da çözüme karşı çıkar bunu algılamakta anlamakta, gerçekten zorluk çekiyoruz

ORTAK ÇALIŞILDI: Özyiğit: Kıbrıs Rum tarafı 28.2’ye kadar geldi. Kıbrıs Türk tarafı da 29.2’ye. 28.2 neyi ifade eder, 29.2 neyi ifade eder diye taraflardan bir harita hazırlanması istendi. Kaldı ki Kıbrıs Türk tarafının sunduğu harita da Türkiye ile birlikte çalışıldı ve ortak görüşler doğrultusunda verildi

DÖNÜŞÜM SAĞLANMALI: KKTC yerine, “Kıbrıs Türk Devleti” önerisini değerlendiren Özyiğit: Kıbrıs Türkü’nün kendi kararlarını kendinin alacağı, uluslararası camiaya açık olduğu mesajını vereceği bir yapıya dönüşmesi lazım. Geçici 10’uncu maddenin kaldırılıp belki de Türkiye ile oturulup bir savunma işbirliği konuşulur

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