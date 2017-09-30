Özyiğit: İleri saat uygulamasından vazgeçin

Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi-Demokrat Parti koalisyon hükümetine, ileri saat uygulamasından vazgeçilmesi çağrısında bulundu.

TDP olarak, bu uygulamadan vazgeçilmemesi halinde ise ileri saat uygulamasının iptali için yargı yoluna başvuracaklarını açıkladı.

Özyiğit, Sendikal Platform tarafından saatler konusunda başlatılacak olan eylemleri de destekleyeceklerini açıkladı.

Sorunun yalnızca kamuda örgütlü sendikalar ve onların üyelerinin değil, özel sektör de dahil tüm toplumun sorunu olduğuna dikkat çekmekte fayda gördüklerini de kaydeden Özyiğit, dolayısı ile yapılacak eylemler ve atılacak adımların, ticaret erbabı, sanayiciler, üreticiler, esnaf ve zanaatkarlar ile özel işyeri sahibi diğer özel ve tüzel kişilerle de görüşülerek, onların da aktif katılımı sağlanarak programlanmasının daha iyi sonuçlar vereceği inancında olduklarını belirtti.

Özyiğit, TDP olarak öğrenciler başta olmak üzere, insanlarımızın hayatını riske atan, çok ciddi mağduriyetler yaratan ileri saat uygulamasının iptali için bu uğurda mücadele veren tüm kesimlerle birlikte mücadele etmekte kararlı olduklarını vurguladı.