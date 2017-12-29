Özyiğit: Mağusa Limanı’nın geliştirilmesi temel hedeflerimizdendir

TDP'nin “Katılım Vizyonu”na ilişkin bilgilerin verilerek, TDP milletvekili adaylarının tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ziyarette, özellikle TDP'nin Mağusa Limanına yönelik plan ve projeleri aktarıldı, çalışanlar ile yurttaşların soruları cevaplandı. Açık Pazar’da ise stantları tek tek gezerek esnafla sohbet eden TDP Milletvekili adayları, TDP'nin katılımcı siyasetine ilişkin bilgiler vererek soruları yanıtladı.

TDP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, TDP olarak Mağusa Limanını sık sık ziyaret ederek yetkililerden sürekli bilgi aldıklarını, gözlem ve inceleme yaparak sorunları yerinde tespit ettiklerini, geçtiğimiz aylarda Mağusa Limanı ile ilgili düzenledikleri panelde ise uzmanlarla birlikte tespit ve önerileri ortaya koyduklarını belirterek, Mağusa Limanı'nda yaşanan sorunlar ile sıkıntıları çok yakından bildiklerini, sorunların çözümüne yönelik de plan ve proje hazırladıklarını kaydetti.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Mağusa Limanı'nda insan yaşamını ve sağlığını tehdit eden, çevreye ve ekolojiye zarar veren çok ciddi sorunlar olduğunu belirterek, Mağusa Limanı'nın mevcut durumunu “içler acısı” olarak niteledi.

Özyiğit, "Coğrafik konumu nedeniyle 365 gün açık kalabilme özelliği bulunan, tarihi ve kültürel öneme sahip Mağusa Limanı, devlet-yerel yönetim işbirliğinde, ilgili sivil toplum örgütlerinin de paydaş olacağı bir yapıda hazırlanacak Master Plan çerçevesinde, kirli sanayiden kurtarılarak turizm ve ticaret limanı haline getirilebilir" ifadelerini kullandı.

"Mevcut yapı kader değildir. TDP olarak bu işin üzerine gitmeye devam edeceğiz" diyen Özyiğit, ülkenin farklı ulaşım metotlarından yeterince yararlanmadığı gerçeğinden hareketle, özellikle Mağusa Limanı’nın doğru ve verimli bir şekilde deniz ulaşımında kullanılmasına yönelik girişimler başlatacaklarını ifade etti.

AÇIK PAZAR ZİYARETİ

TDP milletvekili adayları Mağusa Limanı'nın ardından da Açık Pazar'da esnaf ve yurttaşlarla bir araya geldi.

TDP milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin katılımcı siyasetine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı. TDP Başkanı Özyiğit burada yaptığı konuşmalarda, TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydetti.