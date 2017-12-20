Özyiğit: Özel sektörde sendikalaşma mutlaka yaşam bulacak

TDP’den yapılan açıklamaya göre ziyarette, emekçilerin haklarının korunması için yapılacak çalışmalar ve TDP’nin Katılım Vizyonu anlatıldı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, mevcut sistemin artık tıkandığını, değişimin kaçınılmaz olduğunu vurgulayarak, çalışanların haklarına öncelik vereceklerini kaydetti. Özelde sendikalaşma konusunda TDP’nin Bağımsızlık Yolu ile birlikte çalışarak Meclis'e yasa önerisi sunduğunu, ancak bu önerinin aylardır raflarda bekletildiğini hatırlatan Özyiğit, söz konusu yasa önerisinin halkın oylarıyla hükümete gelinen ilk 100 günde mutlaka yaşam bulacağını belirtti.

Eşit işe, eşit ücretin, evrensel hak ve ilkeler arasında olduğuna dikkat çeken Özyiğit, “Göç Yasası” diye tabir edilen yasanın da kaldırılacağını vurguladı.

“ÇÖZÜM OLMAZSA OLMAZIMIZ”

Konuşmasında Kıbrıs konusuna da değinen Özyiğit, çözüm sürecinin Crans-Monata’da başarıya ulaşmamış olmasının, olmayacak anlamına gelmediğini, Güney’de Ocak sonu gerçekleştirilecek seçimler sonrası sürecin yeniden başlamasını beklediklerini kaydetti ve TDP’nin bu yöndeki mücadelesinin süreceğini belirtti.

Kıbrıs’taki mevcut durumun sürdürülemez olduğunun 11 Şubat 2014 ortak metninde taraflarca ortaya konduğunu, bu gerçekten hareketle Kıbrıs sorununun karşılıklı ve tüm taraflarca da kabul edilebilir, makul bir siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini ifade eden Özyiğit şunları kaydetti:

"Kıbrıs konusu ile ilgili hiçbir parametrenin ne Kıbrıslı Türkler, ne de Kıbrıslı Rumlar tarafından tek taraflı olarak değiştirilemeyeceği gerçeği ortadadır. TDP; zorluklar karşısında yılmadan, sağduyu ve soğukkanlılıkla hareket eden Kıbrıs Türk halkını ‘azınlık’, ‘ilhak’ ve ‘asimile’ olacağı tüm formülleri reddederken, mevcut yapıda siyasi eşitliğe dayalı federal çözümü mümkün olan en iyi seçenek olarak görmektedir."