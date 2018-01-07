Sandıkların açılmasından bir süre sonra TDP’de sessiz bekleyiş sürüyor. Bazı milletvekili adayları, partililer ve parti yetkilileri TDP Genel Merkezi’nde toplanmaya başladı. TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit basının karşısına geçerek açıklama yaptı.

Özyiğit: Sonuçlar beklediğimiz gibi değil. Sonuçları parti içinde değerlendireceğiz" dedi.

Özyiğit’in açıklamaları şöyle:



“Ülkemiz bir seçimi daha geride bıraktı. Sonuçlar netleşmedi ama belirginleşti. UBP önde bitirdi. Elbette, Sayın Başbakan’ın basın karşısına canlı yayınlara çıkmaması dışında atmosfer düzeyli geçti. Katkı koyan herkesi kutluyorum.

Halkımız bize bir görev verdi. İyi yoldasınız, doğru yoldasınız, perçinlerseniz daha yukarılara çıkarsınız dedi. Biz de güçlü bir kadro kurduk, yola koyulduk. Bu kadronun oluşmasında görev alanlara, bu kadroya, parti çalışanlara, tüm temsilcilerimize içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Son derece azimli, kararı bir şekilde bir mücadele sergilediler. Sonuçlar istediğimiz, beklediğimiz gibi değil.

Bütün bunları oturup parti yetkili organları enine boyuna değerlendirecek. Gerçekten güçlü bir kadro kuruldu, böylesi bir yapı gittiğimiz her yerde halk tarafından takdir edildi ama sandığa yansımadı. Bunu kendi içimizde de ülke genelinde de değerlendireceğiz. Ülke açısından genel bir değerlendirmelerin seçim sonuçlarının netleşmesi ile yapacağız ve daha geniş açıklamaları paylaşacağız.

Her şeye rağmen sonuçların hayırlı olmasını dilerim. Halk seçim sistemini mi beğenmedi, bir şeyin değişmeyeceğine mi inanmadı bunları konuşmamız lazım. Sadece partimizin değil toplumun bu konuda bir değerlendirme yapması lazım. Demokrasiyi içselleştirmişsek görüşlerimizin sandığa bir şekilde yansıması gerekiyor. Hem düzeni beğenmeyip şikayet edip hem de sandığı gitmeyeceğiz, bu kabul edilebilecek değil. Karma oylarla ilgili henüz sonuçları öğrenmedik ama karma oylarda çok ciddi bir sıkıntı yaşandığı bilgisi geldi bize. Çıkan tabloya göre meclisin toplanması ve ortaya bir hükümet çıkması gerekiyor. Çıkan hükümetin Kıbrıs sorununa bakış açısı da önemli”.