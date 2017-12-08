Özyiğit: Tam gün eğitimi sağlayacak bir yapıyı kurmakta kararlıyız

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, herkes için kaliteli, ücretsiz ve tam gün eğitimi sağlayacak bir yapıyı kurmakta kararlı olduklarını kaydetti.

Özyiğit yazılı açıklamasında, “Eğitimin merkezine öğrenciyi alan TDP, dili, dini, rengi, doğum yeri fark etmeksizin herkes için ücretiz ve tam gün eğitimi hayata geçirecek. Bu konuda iddialıyız, nasıl ki bunu geçmişte görevde olduğumuz okulda uyguladık, 7 Ocak’tan sonra da kesinlikle uygulayacağız” dedi.

TDP milletvekili adayları seçim çalışmaları kapsamında, Şehit Ertuğrul İlkokulu, Araç Kayıt Dairesi, Devlet Basım Evi, Kooperatif Şirketler Mukayyitliği ve İçişleri Bakanlığı’na ziyarette bulundu.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda yaptığı konuşmasında, öncelikli hedefleri arasında, eğitimde gerçek anlamda toplumun ihtiyacı olan nitelikli insanlar yetiştirmek olduğunu belirtti.

Gençlerin kendi ülkelerinde kaliteli eğitimi aldıkları, meslekleri ile bu ülkenin geleceğini şekillendirme imkanı buldukları bir yapının şart olduğunu belirten Özyiğit, eğitimin ihtiyaca göre doğru yönlendirilmesinin elzem bir gereklilik olduğunu söyledi.

Eğitimin tam gün olması yönünde kararlı olduklarını, bunun başarılı bir örneğini geçmişte Şehit Ertuğrul İlkokulu’nda gösterdiklerini anımsatan Özyiğit, o dönem maalesef siyasi mekanizmaların bunun önüne geçtiğini kaydetti.