Özyiğit: Trafik Sistemine Güvenli Yaklaşım: Vizyon Sıfır

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, trafikle ilgili rakam ve tespitlerin ülkede trafik konusunda yaşanan sorunların ciddiyetini ortaya koyduğunu belirterek, TDP'in trafikte sıfır can kaybı, sıfır ağır yaralanma, sıfır kalıcı sakatlık anlamına gelen "Vizyon Sıfır" projesi çerçevesinde, uzmanlar tarafından tasarlanmış, başarılı uygulamaları içeren ve bilimsel temellere dayanan Trafik Güvenliği Sistemi’ni oluşturarak yaşanan sorunları en aza indireceklerini vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, K. T. İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Seran Aysal ile Türkiye İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Gökçe ve beraberlerindeki heyeti kabul etti. TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen görüşmede, KKTC ve Türkiye İnşaat Mühendisleri Odaları İşbirliği’nde hazırlanan "KKTC Ulaştırma Genel Değerlendirme Raporu" Cemal Özyiğit’e sunuldu.

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, görüşmede yaptığı konuşmada, ülkemizde trafik ve ulaştırmanın en önemli sorunların başında geldiğini vurguladı. Bireysel hataların yanı sıra, güvenli bir trafik düzeni, yol güvenliği ve gerekli alt yapı çalışmalarının yeterince yapılamamasından dolayı maalesef trafikte insanlarımızı, gençlerimizi kaydettiğimizi belirten Özyiğit, “Üzülerek söylüyorum ki dün akşam da yine bir gencimizi trafikte kaybettik" dedi. KKTC’nin trafikte, nüfusuna oranla Avrupa ortalamasının çok üzerinde kayıpları olduğunu anlatan ve “Toplum olarak hak ettiğimiz tablo bu olmamalıdır” diyen Özyiğit, Plan ve program dahilinde insanların ölümünü, ağır yaralanmalarını ve sakat kalmaları önlemek gerektiğini belirterek, TDP'nin trafik vizyonu hakkında bilgiler aktardı.

"Trafik Sistemine Güvenli Yaklaşım: Vizyon Sıfır"

TDP'nin, trafik güvenliği sağlamak için önce insana dayalı olan, güvenli yollar, güvenli araçlar, güvenli hız ve güvenli insanlardan oluşan "Vizyon Sıfır"ı yaşama geçireceklerini belirten Özyiğit, eğitim, denetim, mühendislik, acil hizmetler, açığa çıkarma, değerlendirme ve teşvikten oluşan trafik güvenliği sisteminin eksiksiz uygulanacağını kaydetti.

"Bize ışık tutacak"

KKTC ve Türkiye İnşaat Mühendisleri Odaları İşbirliği tarafından hazırlanan KKTC Ulaştırma Genel Değerlendirme Raporu’nu detaylı bir şekilde inceleyeceklerini, hazırlanan raporun ve kendilerine ışık tutacağına inanç belirten Özyiğit, katılımcı siyaset anlayışı çerçevesinde ilgili tüm paydaşlarla beraber hareket ettiklerini, 7 Ocak sonrasında göreve geldikten sonra da bu anlayış çerçevesinde trafikle ilgili projeleri hayata geçireceklerini vurguladı.