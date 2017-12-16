Özyiğit: Ülkemiz köle pazarı değil

Partiden verilen bilgiye göre, TDP’li adaylar dün Gelir ve Vergi Dairesi, Devlet Emlak ve Malzeme Dairesi, İlaç ve Eczacılık Dairesi, Telekomünikasyon Dairesi ve KTZEO’ya gitti.

KTZEO’yu ziyarette Genel Koordinatör Hürrem Tulga ile görüşen TDP heyeti, KTEZO Eğitim Kampüsü ile bölgedeki esnafı da ziyaret etti.

Tanıtım broşürlerinin dağıtıldığı ve konuşmaların yapıldığı ziyaretlerde milletvekili adayları, “Güçlü, temiz ve özgür gelecek için yoldayız. Yapısal sorunları çözmek ve daha iyi bir geleceği inşa etmek için katılımcı siyaset anlayışına önem veriyoruz. 7 Ocak’taki seçim ülkemiz, geleceğimiz, çocuklarımız için önemli. Seçim Kıbrıs Türkü’nün hak ettiği düzende kendine yakışır şekilde yaşamasının kapılarını açmak için fırsat” mesajı verdi.

ÖZYİĞİT: “ÜLKEMİZ KÖLE PAZARI DEĞİL”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, buradaki konuşmasında ülkede planlı bir eğitim sistemi olmadığını savundu.

Gençlerin işsiz kaldığını, farklı alanlarda çalışmak ya da yurtdışına gitmek zorunda bırakıldığını söyleyen Özyiğit, “Ara meslekleri tercih eden gençlerin önü yurtdışından gelen ucuz işgücüyle kapatılıyor” ifadelerine yer verdi.

“Ülkemiz köle pazarı değil” diyen Özyiğit, “7 Ocak’tan sonra TDP’nin güçlü şekilde hükümete girmesiyle özel sektörde çalışan gençler çalışma yaşamında insanca muamele görecek, iyileştirilmiş geçerli ücretlere çalışacak. Özel sektöre sendikal haklar kazandırılacak” şeklinde konuştu.

Özyiğit, TDP’nin bunları katılımcı demokrasi anlayışıyla sivil toplum kuruluşları ve alanında uzman kurum ve kuruluşlarla istişare halinde yapacağını söyledi.