Özyiğit: Yerli üretici ve esnaf teşvik edilerek desteklenecek

TDP milletvekili adayları pazardaki stantları tek tek gezerek esnafla sohbet etti, TDP'nin katılımcı siyasetine ilişkin bilgiler verdi, soruları yanıtladı.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Gürsel Özyiğit, ziyarette yaptığı konuşmalarda, TDP'nin yerli üreticinin desteklenmesi yönündeki düşüncesinin net olduğunu, yerel üreticinin ve esnafın teşvik edilerek destekleneceğini kaydetti.

Özellikle üretimin önemli merkezlerinden biri olan Güzelyurt bölgesindeki üreticinin fazla mağdur edildiğini, TDP'nin bu mağduriyete son vermekte kararlı olduğunu belirten Özyiğit, destekler ve Kooperatifçilik ile pazar odaklı üretim yaparken ürün çeşitliliğinin artırılıp, üründe izlenebilirlik sağlanacağını, tarımsal sanayi teşvik edilerek hem üretici, hem de tüketicinin korunacağını vurguladı.



TDP'nin, tarım ve hayvancılık alanında Avrupa Birliği yasalarına uyumlu geçen tüm yasaları yeniden gözden geçirecek ve uygulanabilmesi için gerekli tüzükler ve organizasyonları yapacağını belirten Özyiğit, izlenebilirliğin sağlanması için de Entegre Tarım Bilgi Sistemi'nin etkin bir şekilde devreye sokulacağını kaydetti.

Narenciyede ortalama alan büyüklüğünün 12 dönüm, verimin ise dönüme 3 ton olduğunu belirten Özyiğit, TDP olarak girdi maliyetlerinin düşürülmesi için birlikte hareketi sağlayıp, birlik oluşumu, gençleştirme ve yeni tür çalışmalarını teşvik edeceklerini söyledi.

Özyiğit, patates üreticiliğinde ise turfandacılığın ön plana çıkarılacağını ve sertifikalı üretim modeline geçileceğini ifade etti.