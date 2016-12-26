Özyiğit'ten Hükümete Zam Eleştirisi

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, elektrik ücretlerine yüzde 23'e varan zam yapılmasını 'halk düşmanlığı' olarak niteledi ve "UBP-DP Hükümeti'nin topluma yeni yıl hediyesi, maalesef elektrik ücretlerine okkalı zam yapmak olmuştur" dedi.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu'nun Bakanlar Kurulu onayıyla 21 Aralık'ta yürürlüğe girmek koşuluyla elektrik ücretlerine yüzde 9 ile 20 arasında zam kararı aldığını, ancak bunun vatandaşa # oranında yansıyacağını belirten Özyiğit, kışın en şiddetli şekilde yaşandığı ve hissedildiği bir dönemde elektriğe okkalı zam yapılmasının toplumun büyük çoğunluğunu ekonomik anlamda olumsuz etkileyeceğine dikkat çekti.

Son iki ayda yapılan zamların yüzde 45'e ulaştığına dikkat çeken Özyiğit, petrol fiyatları son yıllarda neredeyse yarı yarıya düşerken elektrik ücretlerinde indirim yapmayan hükümetin, dolar ve petrol fiyatlarının artmasını gerekçe göstererek ve hiç vakit kaybetmeden zam kararı almasının da manidar olduğunu vurguladı.

UBP-DP Hükümeti'nin partizanca atama ve zam dışında somut icraatı olmadığını belirten Özyiğit, çalışanların maaşlarına yıllardır yeterli zam yapılmaması, TL'nin döviz karşısında son iki yılda yüzde kırklara varan değer kaybetmesi neticesinde ekonomik anlamda sıkıntılı günler geçiren vatandaşa, elektrik ücretlerine yapılan zamla birlikte büyük bir darbe daha vurulduğunu kaydetti.

2017 yılının asgari ücreti daha belirlenmeden elektriğe yapılan zammın özel sektör çalışanlarını da ciddi şekilde etkileyeceğini belirten Özyiğit, "Akaryakıta yapılan seri zamların ardından, elektrik fiyatlarının da büyük oranda zamlanması, hükümetin toplumunu düşünmediğinin en somut göstergesidir" dedi.



