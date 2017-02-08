Pakistan'da 6,3 Büyüklüğünde Deprem

Pakistan'ın güneybatısında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, günün erken saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssünün Turbat kentinin 90 kilometre güneyi ve denizin 10 kilometre altı olduğu bildirildi.

Pakistan'ın Umman Denizi sınırında hissedilen depreme ilişkin henüz ölü veya hasar bilgisi gelmedi. Deprem, Pakistan'ın Belucistan eyaletindeki Gvadar, Pasni ve Makran kentlerinde de hissedildi.