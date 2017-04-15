Papa önce ayak öptü sonra yere yattı

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco, önce önlerinde diz çöktüğü 3’ü kadın, 12 mahkûmun ayaklarını yıkayıp, kuruladı ve tek tek öptü.Daha sonra kefaret için haçın önüne yüzüstü kapanarak dua etti.

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Şehir Devleti Başkanı Papa Francesco, Pazar günü kutlanacak olan Paskalya Yortusu öncesi Kutsal Perşembe kapsamında 12 mahkumun ayağını yıkadı. Bunlar arasında, eski bir mafya üyesi ile önümüzdeki günlerde Müslümanlıktan Hristiyanlığa geçiş töreninin yapılacağı açıklanan bir hükümlü de yer aldı.

Papa Francesco, Hazreti İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki akşam 12 havarisinin ayağını yıkamasını temsilen yapılan ritüeli bu yıl, Roma yakınlarındaki Paliano kentindeki cezaevinde gerçekleştirdi. Papa, önlerinde diz çöktüğü 3’ü kadın, 12 mahkûmun ayaklarını yıkayıp, kuruladı ve tek tek öptü. Vatikan’dan yapılan açıklamada, bu mahkumların 2’sinin ömür boyu hapis cezasına çarptırıldığı, diğerlerinin ise 2019 ile 2073 yılları arasında cezalarının infazının tamamlanacağı belirtildi.

Papa, bu ritüel sırasında eski bir mafya üyesinin de ayağını yıkadı.Daha önceki açıklamalarında mafyanın gittiği yolu “Şer yolu” olarak niteleyen ve “Onlar aforoz edilmişlerdir” diyen ruhani lider, mafya üyelerini tövbe etmeye davet etmişti.Papa, bu gelenek kapsamında geçen yıl da aralarında 3 Müslüman kadının da bulunduğu mültecilerin ayaklarını yıkamıştı.

YÜZÜSTÜ KAPANARAK DUA ETTİ

Papa Francesco daha sonra, kefaret için haçın önüne yüzüstü kapanarak dua etti. Papa Francesco, Hz. İsa'nın dirildiği gün olduğuna inanılan Paskalya Yortusu'ndan önceki Kutsal Cuma kapsamında, Aziz Petrus Bazilikası'nda “Tanrı'nın Tutkusu” diye anılan ritüeli gerçekleştirdi.

Binlerce inananın katıldığı ayin sırasında bazilikanın ortasındaki sunakta bulunan bir haçın önünde yüzüstü yatan Papa, yaklaşık iki dakika boyunca bu şekilde dua etti. Hıristiyan inancında Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'u temsil eden haça bağlılığın simgesi olan bu ibadet, kefaret amacıyla yapılıyor.