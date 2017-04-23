Papa: Türkiye-AB mutabakatı insan haklarına aykırı

Papa Françesko, Avrupa'daki mülteci kamplarını, "toplama kamplarına" benzeterek, AB ile Türkiye arasındaki anlaşmanın insan haklarını ihlal ettiğini söyledi.

Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Françesko, Avrupa ülkelerindeki bazı mülteci kamplarını, Nasyonal sosyalizm dönemindeki "toplama kamplarına" benzetti. Katoliklerin ruhani lideri ayindeki konuşmasında, "Anlaşılan o ki, uluslararası sözleşmeler insan haklarından daha önemli tutulduğu için çok sayıda, dolu toplama kampı bulunuyor" dedi.

Papa Françesko, Roma’daki San Bartolomeo Kilisesi’nde 20'inci ve 21'inci yüzyılda inançları uğruna ölenler için Cumartesi akşamı yapılan ayin sırasında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mülteci mutabakatının, insan haklarını ihlal ettiğini belirtti.

Papa Françesko, AB'nin mülteci politikalarını eleştirdiği konuşmasında, en fazla mülteciyi kabul eden Yunanistan ve İtalya'yı övdü. Papa, mültecilerin Avrupa ülkelerinde eşit dağılımının engellenmesinin de doğru olmadığını belirtirken, Avrupalıların artık daha az çocuk yapma eğiliminde olduklarını ve aynı zamanda mültecilere kapıları kapattıkları eleştirisinde bulundu.

Bu durumu, "intihar" olarak tanımlayan Papa Françesko, ayinde Akdeniz üzerinden Avrupa'ya kaçmayı başaran mültecilerle de bir araya geldi.

Yunanistan'da mültecilerin ilk kabul merkezi konumundaki kamplarda durumun son aylarda oldukça vahim olduğu bildiriliyor. Adalardan Yunanistan ana karaya geçmeyi bekleyen yaklaşık 13 bin 800 mülteci olduğu belirtirtiliyor. Yunanistan'da da halihazırda yaklaşık 50 bin mülteci bulunuyor.

Deutsche Welle Türkçe