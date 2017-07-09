Papa'dan G-20'ye eleştiri

Katoliklerin Ruhani Lideri Papa Francis, Hamburg'da gerçekleşen G-20 zirvesini eleştirdi. Papa, "Güçler arasındaki tehlikeli ittifaklar, dünyanın görünümünü bozuyor" dedi.

Papa Francis, G-20’nin tehlikeli ittifaklar kurduğunu, yoksullara ve mültecilere zarar verdiğini söyledi. Katoliklerin Ruhani Lideri, dünyanın karşı karşıya bulunduğu en büyük tehlikenin göç olduğunu belirtti.

Ayrıca ‘Yoksul, zayıf ve dışlanmış kişilerin göçmen istilasından korkan kişilerle yanyana bulunduğuna’ dikkat çekti.

Francis, "Amerikayla Rusya, Çinle Kuzey kore, Rusya ile Esad rejimi gibi kurulan tehlikeli ittifaklar beni endişelendiriyor" ifadelerini kullandı.