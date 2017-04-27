Papadopulos: Milliyet'in haberi saçmalık!

Habere göre Viktoras Papadopulos Milliyet’in, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in 31 Temmuz’a kadar doğal gaz konusunda hiçbir harekette bulunmama konusunda anlaştığına dair haberini de yalanladı. Gazete Papadopulos’un Milliyet’in haberi için “saçmalık sınırlarına dayanıyor” dediğine işaret etti.

ANASTASİADİS ÖNÜMÜZDEKİ İKİ LİDERLER GÖRÜŞMESİNE KATILACAK



Gazeteye göre Rum Sözcü Vekili Viktoras Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in de önümüzdeki iki liderler görüşmesine katılacağını açıkladı.



Papadopulos RİK’e yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk ve Rum müzakerecilerin, iki liderin Salı günkü görüşmesine hazırlık mahiyetindeki dünkü görüşmelerinin çok iyi bir ortamda geçtiğini de kaydetti. Müzakereciler görüşmesinde Yönetim ve AB konularının ele alındığını ve çözüm fonları için uluslararası örgütlerle işbirliği konusunda koordinasyon yapıldığını da söyledi.



Papadopulos çıkmazda bulunulmadığına inanç belirterek, “Şu anda müzakere masasında büyük zorluklarımız var ancak bu çıkmaza sürüklendiğimiz anlamına gelmiyor. Türk tarafı bazı uzlaşmaz tezler ortaya koyduğu için büyük zorluklar var” dedi.