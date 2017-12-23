Paralimpik atlet Vervoort ötanazi bekliyor

Olimpiyat madalyalı Belçikalı paralimpik atlet Marieke Vervoort, tedavisi olmayan kas erime hastalığı nedeniyle ötanaziyle yaşamına son vermeye hazırlanıyor.

The Daily Telegraph gazetesinden Oliver Brown'a özel mülakat veren Vervoort, "Artık daha fazla acı çekmek istemiyorum, hazırım" diyor.

Geçen yıl Rio Paralimpik Olimpiyatları'nda gümüş madalya kazanan Belçikalı atlet, ötanazi yaptırabilmek için gerekli belgeleri 2008 yılında imzalamış ancak o dönem yaşamını sonlandırmaya henüz hazır olmadığını söylemişti.

Sağlığı giderek kötüye giden Vervoort, The Daily Telegraph gazetesine "Artık ölmeye hazırım, çok acım var, benden bu kadar" dedi:

"Durum benim için giderek güçleşiyor. Her geçen gün daha ağır depresyona giriyorum. Daha önce hiç böyle hissetmemiştim. Çok ağlıyorum."

"Görme yeteneğimi kaybediyorum. Bir optisyen, gözlerimden birinin 10'da 2, diğerinin de 10'da 1 gördüğünü söyledi. Yapabileceği bir şey olmadığını, sorunun beynimden kaynakladığını söyledi. Bir gün ardı ardına spazm geçirdim, tüm gece bir nörolog yanı başımdaydı. Epilepsi nöbeti geçirmediğimi, artık vücudun çığlık atmaya başladığını söyledi."

Yazar, Vervoort için 'insanların ona acımasını istemiyor' diyor. Belçikalı atlet şampanya sevgisinden bahsediyor, Donald Trump'ın taklidini yapıyor ve labrador cinsi köpeğiyle keyifli vakit geçiriyor.

Vervoort'un 'vücudunun ihanetine uğramasına rağmen dört Paralimpik madalya kazanan bir kadın' olarak yaşadıklarını anlattığı bir biyografi kitabı da var.

Belçikalı atlete göre yaşamı ve spor 'insanlara ilham vermeli'.

Gençliğinde beden eğitimi öğretmeni olmanın hayalini kuran Vervoort, paralimpik atlet olarak birçok başarıya imza attı.