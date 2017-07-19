Paris Hilton parfümü için kliple ortaya çıktı

Uzun zamandır sessizliğini koruyan Hilton otellerinin mirasçısı Paris Hilton sonunda sessizliğini bozarak kendi parfümünü bir kliple tanıttı. Hayranları tarafından büyük coşkuyla karşılanan klip Paris Hilton’u özleyenlere iyi gelecek gibi görünüyor.

23 numaralı parfüm Rosé Rush’ı piyasaya süren Paris Hilton. Yeni parfümümü piyasaya sürmekten dolayı gurur duyuyorum dedi. Kendini iyi hissettiğinde şehvetli birine dönüştüğünü söyleyen Hilton yaz aylarında kendisini daha iyi hissettiğini de sözlerine ekledi.