Parkinson hastaları ilaç bekliyor

Kıbrıs Gazetesi'nden Mustafa ÖZYAĞCI'nın haberine göre Parkinson hastalığı tedavisinde ve belirtilerinin iyileştirilmesinde kullanılan ve ülkemizde sadece devlet hastanesi eczanelerinden reçeteyle alınan 125 mg’lık Madopar isimli ilacın 6 ay önce tükendiği ve henüz yenilerinin de gelmediği öğrenildi.

Parkinson hastalarının yakınları, aylardır bu ilacı alabilmek için Güney Kıbrıs veya Türkiye’ye gitmek ya da oralardan getirtmek zorunda kaldıklarını belirterek, hem ilacını zamanında alamayan hastalarının hem de kendilerinin perişan olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, söz konusu ilacın bittiğine dair bilgisi olmadığını, bunu en iyi bilenin İlaç ve Eczacılık Dairesi olduğunu belirtirken, İlaç ve Eczacılık Dairesi yetkilileri ilacın aylar önce bittiğini doğruladı. 125 gr’lık Madopar’ın alınması için yıl ortasında ihaleye çıkılarak sonuçlandığını ve şimdi ilacın gelmesinin beklendiğini açıklayan daire yetkilileri, buna karşın devlet hastanesi eczanelerinde 62,5 gramlık Madopar ilacın bulunduğunu ve doktorlarına danışarak hastaların bu ilaçları alabileceğini söyledi.

Haberin Tamamı Kıbrıs Gazetesi'nde